Edila y expresidenta de la comisión de género de Artigas dijo que "hay mujeres que se merecen que las caguen a palos todos los días"

Captura

La edila del Partido Nacional y expresidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Junta Departamental de Artigas, Graciela Echegoyen, afirmó en una sesión que “hay mujeres que se merecen que las caguen a palos todos los días”.

Producto de sus dichos, el presidente de la junta, Nelton Barreda, decidió remover a Echegoyen de la comisión de género. La nacionalista pidió que sus palabras, en la sesión del pasado 6 de agosto, no quedaran registradas en actas pero sí existe la grabación de audio.

Por su parte, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que “repudia enérgicamente” los dichos de la edila. “Estos hechos se suman a los recientes dichos homofóbicos en el Parlamento”, agrega el texto en referencia al episodio entre los senadores Sebastián Da Silva y Nicolás Viera.

“El movimiento sindical no tolera la violencia ni la discriminación. Nuestra respuesta será siempre firme y contundente, porque sabemos que los discursos de odio no son hechos aislados. Son intentos de retroceder en derechos conquistados”, indica el comunicado sobre el final.

La edila del Frente Amplio Elis Acuña fue quien denunció los dichos de Echegoyen en una sesión de la junta. Allí, según consignó el medio Clicregional, narró que la edila blanca dijo: “Che, hay mujeres que se merecen que las caguen a palos todos los días, no salen a trabajar, prefieren tomar palo por un plato de comida”.