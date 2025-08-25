Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Un trabajador de 51 años murió cuando estaba operando una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro en un predio ubicado en el barrio Sayago de Montevideo , donde se quiere construir un shopping .

El predio donde ocurrió el accidente es de 150.000 metros cuadrados y está ubicado entre la calle María Orticochea y la Avenida General Eugenio Garzón , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Además del shopping, en esta misma propiedad se pretende construir edificios y un parque público , según se informó hace algunos meses.

En mayo, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el proyecto de edificación del denominado Centro Comercial Montevideo Norte .

El proyecto está próximo a la Facultad de Agronomía, cuenta con un régimen específico de gestión del suelo y tiene un plazo máximo de 10 años para su desarrollo.

A fines de marzo se dio a conocer la propuesta para construir un nuevo centro comercial en el terreno donde funcionó la planta de Cementos Artigas hasta 2023. La Intendencia de Montevideo aprobó el proyecto, que contempla una inversión de aproximadamente US$ 200 millones.