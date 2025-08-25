Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

El hombre estaba trabajando en un predio de Sayago donde se quiere construir un shopping y otros servicios

25 de agosto 2025 - 19:24hs
Policía, patrullero, policías, ministerio del interior.
Foto: Leonardo Carreño

Un trabajador de 51 años murió cuando estaba operando una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro en un predio ubicado en el barrio Sayago de Montevideo, donde se quiere construir un shopping.

El predio donde ocurrió el accidente es de 150.000 metros cuadrados y está ubicado entre la calle María Orticochea y la Avenida General Eugenio Garzón, informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Además del shopping, en esta misma propiedad se pretende construir edificios y un parque público, según se informó hace algunos meses.

Más noticias
la junta departamental de montevideo aprobo el proyecto de construccion del nuevo shopping en barrio sayago
CENTRO COMERCIAL

La Junta Departamental de Montevideo aprobó el proyecto de construcción del nuevo shopping en barrio Sayago

Accidente laboral con camión en Paysandú
PAYSANDÚ

Accidente laboral en Paysandú: un hombre fue arrollado por el camión al que le estaba arreglando los frenos

En mayo, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el proyecto de edificación del denominado Centro Comercial Montevideo Norte.

El proyecto está próximo a la Facultad de Agronomía, cuenta con un régimen específico de gestión del suelo y tiene un plazo máximo de 10 años para su desarrollo.

A fines de marzo se dio a conocer la propuesta para construir un nuevo centro comercial en el terreno donde funcionó la planta de Cementos Artigas hasta 2023. La Intendencia de Montevideo aprobó el proyecto, que contempla una inversión de aproximadamente US$ 200 millones.

Temas:

accidente laboral Sayago Shopping Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre anunció cuándo vuelve a jugar Leonardo Fernández y dio su tajante respuesta sobre cambiar la localía por el pésimo estado del césped del Campeón del Siglo

Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República
OPERACIÓN

Lacalle Herrera fue operado en Argentina y no pudo asistir al acto por el bicentenario de la Independencia en Florida

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos