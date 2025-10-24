Accidente laboral en un local gastronómico en el Centro dejó a dos personas lesionadas: fueron hospitalizadas

Este viernes se registró un accidente laboral en un local gastronómico ubicado en la esquina de Florida y Paysandú, donde un hombre de nacionalidad china y una mujer de origen venezolano resultaron heridos, confirmó El Observador con fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos.
Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), el hombre sufrió quemaduras y tiene las vías respiratorias comprometidas.
Personal de Bomberos y efectivos policiales se presentaron para atender la situación, que se habría originado tras una fuga de gas que posteriormente generó una explosión. Sin embargo, fuentes de Bomberos dijeron a El Observador que el departamento de materiales peligrosos fue por la supuesta a fuga de gas pero "no constató presencia del mismo".
Además, agregaron que "no hay indicios de incendio ni explosión".
El Departamento de Investigación de Siniestros trabaja en el lugar para determinar qué fue lo que pasó, dijeron desde Bomberos.
De acuerdo a la información primaria, ambos funcionarios fueron trasladados al Hospital Maciel: la mujer se encontraba consciente al tiempo que el hombre había perdido el conocimiento.
El local comercial no contaba con habilitación de la Intendencia de Montevideo, según señaló el consignado medio.