/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo prevé la llegada de un nuevo "veranillo" este martes y luego el arribo del temporal de Santa Rosa: ¿qué temperaturas se esperan?

Las sensaciones térmicas continuarán en ascenso hasta el viernes, cuando se espera la llegada del "temporal de Santa Rosa"

25 de agosto 2025 - 18:53hs
El meteorólogo espera que el veranillo dure tres días

Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Núbel Cisneros anunció la llegada de un nuevo "veranillo" al país desde este martes y por tres días, que precederá a un temporal que comenzará el próximo fin de semana

Según informó Cisneros en Subrayado, este martes 26 de agosto tendrá un comienzo de jornada frío con nieblas y neblinas aisladas, pero hacia la tarde las temperaturas tendrán máximas de entre 22 y 24 grados en el litoral y el norte del país, y entre los 20 y 22 °C en el resto del territorio nacional salvo Montevideo y las zonas costeras, donde se prevén que las temperaturas alcancen un máximo de 20 °C.

El miércoles, en tanto, el meteorólogo augura una mañana fría a fresca y húmeda con nieblas y neblinas matinales, que derivará en una tarde con temperaturas superiores a las del miércoles: en el norte y el litoral se esperan máximas de hasta 26 ºC, mientras que en la capital y las zonas costeras alcanzarán los 22 °C.

Las temperaturas continuarán en ascenso hasta el viernes, cuando se prevé la llegada del "temporal de Santa Rosa", con tormentas y vientos que persistirán durante todo el fin de semana.

