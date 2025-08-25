Dólar
Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para el feriado no laborable de este lunes 25 de agosto

En el Área Metropolitana la temperatura mínima estará en los 7 ºC y la máxima alcanzará los 17 ºC

25 de agosto 2025 - 8:17hs
Inumet pronosticó como estará el clima en Uruguay

Inumet pronosticó como estará el clima en Uruguay

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió el pronóstico oficial del clima para el lunes 25 de agosto de 2025, feriado no laborable en Uruguay en conmemoración del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, detallando las condiciones climáticas esperadas en las diferentes regiones del país.

Área Metropolitana (Montevideo y alrededores)

  • Temperaturas: mínima de 7 °C y máxima de 17 °C.

  • Mañana: Claro, períodos de algo nuboso. Ventoso.

  • Viento: del noroeste (NW), entre 30 y 50 km/h, rachas de hasta 60 km/h.

  • Tarde/Noche: Claro, períodos de algo nuboso. Neblinas.

  • Viento: del oeste (W) al sector sur (S) entre 10 y 20 km/h.

Noroeste (Salto, Paysandú, Artigas, Tacuarembó y Rivera)

  • Temperaturas: mínima de 2 °C y máxima de 20 °C.

  • Mañana: Claro, períodos de algo nuboso. Neblinas y bancos de niebla. Heladas agrometeorológicas.

  • Viento: del oeste (W) al noroeste (NW) entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

  • Tarde/Noche: Claro y algo nuboso. Neblinas y bancos de niebla.

  • Viento: del noroeste (NW) y oeste (W) entre 10 y 30 km/h, con momentos de tranquilidad de entre 0 y 10 km/h.

Noreste (Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rocha)

  • Temperaturas: mínima de 1 °C y máxima de 18 °C.

  • Mañana: Claro, períodos de algo nuboso. Neblinas y bancos de niebla. Heladas.

  • Viento: del noroeste (NW) y oeste (W) entre 10 y 30 km/h. Rachas de hasta 40 km/h.

  • Tarde/Noche: Claro y algo nuboso. Neblinas y bancos de niebla.

  • Viento: del oeste (W) y noroeste (NW) entre 10 y 30 km/h, rachas de hasta 40 km/h.

Suroeste (Flores, Florida y San José)

  • Temperaturas: mínima de 5 °C y máxima de 19 °C.

  • Mañana: Claro, períodos de algo nuboso. Ventoso en zonas costeras.

  • Viento: del noroeste (NW) y oeste (W) entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras.

  • Tarde/Noche: Claro, períodos de algo nuboso. Neblinas.

  • Viento: del sector oeste (W) entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Periodos de variables 0-10 km/h.

Este (Maldonado, Canelones y Rocha)

  • Temperaturas: mínima de 5 °C y máxima de 18 °C.

  • Mañana: Claro, períodos de algo nuboso. Ventoso en zonas costeras.

  • Viento: del noroeste (NW) y oeste (W) entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras.

  • Tarde/Noche: Claro y algo nuboso. Neblinas y bancos de niebla.

  • Viento: del oeste (W) entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Amainando.

Inumet Clima Uruguay Clima en Uruguay

