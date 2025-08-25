El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió el pronóstico oficial del clima para el lunes 25 de agosto de 2025, feriado no laborable en Uruguay en conmemoración del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, detallando las condiciones climáticas esperadas en las diferentes regiones del país.
Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para el feriado no laborable de este lunes 25 de agosto
En el Área Metropolitana la temperatura mínima estará en los 7 ºC y la máxima alcanzará los 17 ºC