Escándalo en la AmeriCup en la que Uruguay le ganó a Estados Unidos; Argentina cayó con República Dominicana y terminó en gresca generalizada; mirá el video

El final del encuentro en el que República Dominicana le ganó por la mínima a Argentina en su grupo de la AmeriCup que se desarrolla en Managua, Nicaragua, 84-83, dejó una imagen que opacó todo lo bueno que mostraron ambos equipos en la cancha.

Al finalizar el partido, los jugadores de los dos conjuntos protagonizaron un escándalo que comenzó con una serie de empujones, forcejeos y golpes en la cancha.

Cabe resaltar que, como informó Referí en la madrugada de este lunes 25, Uruguay dio el batacazo venciendo a Estados Unidos 86-85 y se encamina a los cuartos de final.

La selección uruguaya de básquetbol tuvo una gran actuación en ambos en encuentros,

aunque en su debut había perdido por muy poco ante Brasil.

Un escándalo sin consecuencias

Reflejando la tensión acumulada durante un compromiso entre ambos equipos que se definió por la mínima diferencia en alargue, se armó un lío de proporciones.

El argentino Néstor "Che" García, técnico de República Dominicana, volvió a ganarle a Argentina, como ya lo había hecho años anteriores.

Según informó "Uno contra Uno" Gonzalo Bressan se retiró con sangre en su rostro y uno de los más activos en la pelea fue el dominicano David Jones, goleador con 20 puntos. Se espera un comunicado de la FIBA en las próximas horas sobre los incidentes, aunque todavía no hubo sanciones.

Cabe recordar que entre ambas selecciones existe una rivalidad desde que en la clasificación para el Mundial 2023, República Dominicana remontó como visitante una desventaja de 17 puntos y dejó afuera a Argentina.