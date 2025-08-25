Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / AMERICUP

Escándalo en la AmeriCup en la que Uruguay le ganó a Estados Unidos; Argentina cayó con República Dominicana y terminó en gresca generalizada; mirá el video

No todo es fiesta en el torneo americano; Escándalo en la AmeriCup en la que Uruguay le ganó a Estados Unidos; Argentina cayó con República Dominicana y terminó en gresca generalizada; mirá el video

25 de agosto 2025 - 12:06hs

El final del encuentro en el que República Dominicana le ganó por la mínima a Argentina en su grupo de la AmeriCup que se desarrolla en Managua, Nicaragua, 84-83, dejó una imagen que opacó todo lo bueno que mostraron ambos equipos en la cancha.

Al finalizar el partido, los jugadores de los dos conjuntos protagonizaron un escándalo que comenzó con una serie de empujones, forcejeos y golpes en la cancha.

La selección uruguaya de básquetbol tuvo una gran actuación en ambos en encuentros,

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

aunque en su debut había perdido por muy poco ante Brasil.

Un escándalo sin consecuencias

Reflejando la tensión acumulada durante un compromiso entre ambos equipos que se definió por la mínima diferencia en alargue, se armó un lío de proporciones.

El argentino Néstor "Che" García, técnico de República Dominicana, volvió a ganarle a Argentina, como ya lo había hecho años anteriores.

Según informó "Uno contra Uno" Gonzalo Bressan se retiró con sangre en su rostro y uno de los más activos en la pelea fue el dominicano David Jones, goleador con 20 puntos. Se espera un comunicado de la FIBA en las próximas horas sobre los incidentes, aunque todavía no hubo sanciones.

Cabe recordar que entre ambas selecciones existe una rivalidad desde que en la clasificación para el Mundial 2023, República Dominicana remontó como visitante una desventaja de 17 puntos y dejó afuera a Argentina.

Temas:

Argentina República Dominicana Uruguay Estados Unidos Brasil selección uruguaya de básquetbol

Seguí leyendo

Las más leídas

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Manuela Rotundo
ATLETISMO

Tras ganar medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Manuela Rotundo volvió a Uruguay se puso la de Defensor Sporting y publicó fotos con Lucas Paul De los Santos

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos