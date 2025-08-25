Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / BALANCE

Operativo especial de Unasev a nivel país por la Noche de la Nostalgia: más de 320 espirometrías positivas y casi 180 vehículos incautados

Además, se llevaron a cabo 369 controles de THC, con 28 resultados positivos

25 de agosto 2025 - 12:37hs
Operativo de inspectores de tránsito

Operativo de inspectores de tránsito

Foto: Marcelo Umpiérrez

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó este lunes los resultados del operativo especial de tránsito realizado a nivel país entre el domingo 24 y la madrugada del lunes 25 de agosto, con motivo de las celebraciones por la Noche de la Nostalgia. La cifra total de controles fue destacada en una rueda de prensa encabezada por la Secretaria Ejecutiva de la unidad, María Artagaveytia, junto al Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, y el Subdirector de Policía Caminera, Helio Neves Rocha.

Durante el operativo, se realizaron 15.467 espirometrías, de las cuales 326 resultaron positivas. Además, se llevaron a cabo 369 controles de THC, con 28 positivos.

El operativo, que involucró a 2.000 efectivos y 600 vehículos de distintas unidades de la Policía Nacional, permitió un despliegue de cobertura a nivel nacional. De los 9.325 vehículos registrados, 7.408 fueron sometidos a espirometrías, de las cuales 157 arrojaron resultados positivos. En total, 266 controles de THC fueron realizados, con 17 positivos.

Más noticias
Dos personas murieron en un incendio
INCENDIO FATAL

Una mujer y un hombre murieron en un incendio en Castillos; parte de la casa colapsó por las llamas

Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República
OPERACIÓN

Lacalle Herrera fue operado en Argentina y no pudo asistir al acto por el bicentenario de la Independencia en Florida

Incautación y sanciones

El trabajo de fiscalización también permitió la incautación de 178 vehículos, entre ellos 112 motos, 60 autos y camionetas, y 6 vehículos de otras categorías. Además, se registraron 24 siniestros de tránsito, con un saldo de 27 personas lesionadas. No se registraron fallecidos durante el operativo. Sin embargo, poco después de finalizado el despliegue especial ocurrió un accidente fatal en Salinas, donde un hombre de 72 años murió tras ser atropellado en Ruta Interbalnearia.

En el marco de las detenciones, 20 personas fueron arrestadas por distintos delitos, entre los que se incluyen desacato, conducción en estado de ebriedad, adulteración de documentos, violencia doméstica y hurto.

Reporte de control y fiscalización - Noche de la Nostalgia 2025
Temas:

operativo Unasev Noche de la nostalgia

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro del domingo 24 de agosto

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos