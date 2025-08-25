Operativo especial de Unasev a nivel país por la Noche de la Nostalgia: más de 320 espirometrías positivas y casi 180 vehículos incautados

Operativo de inspectores de tránsito Foto: Marcelo Umpiérrez

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó este lunes los resultados del operativo especial de tránsito realizado a nivel país entre el domingo 24 y la madrugada del lunes 25 de agosto, con motivo de las celebraciones por la Noche de la Nostalgia. La cifra total de controles fue destacada en una rueda de prensa encabezada por la Secretaria Ejecutiva de la unidad, María Artagaveytia, junto al Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, y el Subdirector de Policía Caminera, Helio Neves Rocha.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Durante el operativo, se realizaron 15.467 espirometrías, de las cuales 326 resultaron positivas. Además, se llevaron a cabo 369 controles de THC, con 28 positivos.

El operativo, que involucró a 2.000 efectivos y 600 vehículos de distintas unidades de la Policía Nacional, permitió un despliegue de cobertura a nivel nacional. De los 9.325 vehículos registrados, 7.408 fueron sometidos a espirometrías, de las cuales 157 arrojaron resultados positivos. En total, 266 controles de THC fueron realizados, con 17 positivos.

Incautación y sanciones El trabajo de fiscalización también permitió la incautación de 178 vehículos, entre ellos 112 motos, 60 autos y camionetas, y 6 vehículos de otras categorías. Además, se registraron 24 siniestros de tránsito, con un saldo de 27 personas lesionadas. No se registraron fallecidos durante el operativo. Sin embargo, poco después de finalizado el despliegue especial ocurrió un accidente fatal en Salinas, donde un hombre de 72 años murió tras ser atropellado en Ruta Interbalnearia.

En el marco de las detenciones, 20 personas fueron arrestadas por distintos delitos, entre los que se incluyen desacato, conducción en estado de ebriedad, adulteración de documentos, violencia doméstica y hurto. Reporte de control y fiscalización - Noche de la Nostalgia 2025