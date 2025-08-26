Quién es Sergi Oriol, el jugador español que firmó contrato con Peñarol

Peñarol se prepara para el partido de este miércoles ante Río Negro de San José por su debut en la edición 2025 de la Copa AUF Uruguay, encuentro que jugará con gran parte de jugadores juveniles y suplentes, ya que tiene todas las miradas en el compromiso del domingo contra Racing por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Diego Aguirre vencieron 2-0 el domingo pasado a River Plate y le descontaron 2 puntos en los primeros lugares de la Tabla Anual a Nacional que el sábado no salió del empate 0-0 ante Boston River.

En las últimas horas, el juvenil Sergi Oriol de 21 años, firmó contrato con Peñarol.

Es español y según confiaron fuentes del club a Referí, jugará en principio, en la Tercera división del club.

Se trata de un volante que es derecho y puede jugar en distintas posiciones, siempre en el mediocampo.

En su país jugó en equipos de divisiones menores como el Damm, La Núcia y Horta, y luego, a principios del año pasado, fue transferido a Huntsville City, un equipo de Alabama, que es el equipo reserva de Nashville de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y juega en la MLS Next Pro.

Oriol ya entrena con la Tercera división aurinegra y espera poder debutar en algunos días, y tener la posibilidad de acceder en algún momento a la Primera división.