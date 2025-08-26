Grupo Larrarte: Fiscalía pide medidas cautelares contra la pareja de Jairo Larrarte y el contador de la empresa

El fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado pedirá que se le apliquen medidas cautelares a la pareja y el contador de Jairo Larrarte , dueño del Grupo Larrarte imputado y en prisión preventiva , confirmaron fuentes del caso a El Observador.

Según informó Eduardo Preve, la jueza Marcela Vargas convocó a una audiencia para este jueves 28 de agosto para tratar esta solicitud, para lo que citó a las defensas de las víctimas y las de Rafael Vinzia y Marcos Ledesma , contador y pareja de Larrarte respectivamente.

Distintas fuentes del caso indicaron que el fiscal Machado solicita que ambos fijen domicilio y no puedan salir del país mientras investiga el alcance de la operativa de Larrarte, para lo que se les retendrían los pasaportes.

Larrarte fue imputado por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. En la última etapa de la investigación, Machado se ha encargado de poner el foco en el presunto lavado de dinero por parte del empresario.

Ante esto, el Ministerio Público está a la espera de la respuesta a los exhortos enviados a instituciones financieras del exterior, así como también se prevé que en las próximas semanas reciban el informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

En paralelo, el equipo de Machado junto a una contadora que la Fiscalía de Corte designó para brindar apoyo, están analizando la información financiera que han recibido en el marco de la investigación.

En este sentido, la jueza Vargas decidió que Larrarte siga en prisión preventiva hasta el 8 de setiembre, algo que la defensa del imputado a cargo de Enrique Moller ya tenía previsto y de hecho no se opuso.

En la audiencia, Machado informó que pidió que Interpol emitiera la primera Alerta Plateada en Uruguay. El objetivo de esta medida es rastrear y recuperar activos vinculados con activos criminales como dinero, bienes y vehículos en el exterior.

La alerta tiene el objetivo de que Interpol reciba información sobre posibles bienes que tenga Larrarte en el exterior y automáticamente lo remita a la Fiscalía dirigida por Machado.