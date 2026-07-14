Nacional y los US$ 8 millones que le deben por ventas de jugadores, desde el Colo Ramírez a Lucas Villalba; repasá números y el actual presupuesto

Nacional atraviesa un período de pases en el que está siendo cauto y conservador a la hora de hacer fichajes debido a que no cuenta con los fondos suficientes, lo que en parte se debe a que no ha podido cobrar ventas de jugadores realizadas en los últimos años y que actualmente lo complican.

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A diferencia de lo que ocurrió el año pasado con las transferencias de Gonzalo Petit y Lucas Sanabria , que fueron cobradas sin inconvenientes tal como se había establecido, los albos ahora están a la espera de cobrar pases cuyos pagos se han demorado.

Según reveló días atrás el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, al club le deben US$ 8 millones en total por ventas en los últimos años.

Por ejemplo, los tricolores están a la espera de pagos por Juan Ignacio “Colo” Ramírez , quien en enero de 2024 pasó a Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina.

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En ese caso, los albos y también Liverpool, que tenía parte de la ficha, iniciaron acciones legales ante la FIFA para reclamar la deuda.

En setiembre de 2025 el club rosarino fue inhibido por la FIFA con el castigo de no poder fichar por tres mercados de pases. Eso se debió a una deuda por el pase del “Colo” Ramírez, el delantero uruguayo que fue fichado en enero de 2024 por US$ 4 millones, en una ficha que era compartida por Liverpool, club en el que se formó, y Nacional, que luego lo fichó y desde donde pasó a Newell’s.

Este año, en febrero, la FIFA falló a favor de los clubes uruguayos y estableció un programa de pagos para el club argentino.

Nacional también espera cobrar por dos jugadores que fueron transferidos a Argentinos Juniors: Mateo Antoni y Leandro Lozano.

Mateo Antoni Foto: Leonardo Carreño

Antoni fue transferido en enero de 2025 al club de La Paternal por US$ 2.200.000, según informó el tricolor.

En tanto, Lozano también pasó al “bicho” a principios del año pasado por US$ 1.000.000 con un “monto libre” para los albos de US$ 400.000 “por los derechos económicos que poseía el club” y por el 100% de la ficha.

El lateral derecho recientemente fue fichado por Boca Juniors en una operación por US 3.5 millones, según medios de prensa.

Sin ingresos por Lucas Villalba por el momento

Otro de los traspasos por el que Nacional espera ingresos es por el de Lucas Villalba, quien en enero de este año pasó a Botafogo de Brasil luego de su sorprendente primera temporada en los tricolores.

El extremo firmó hasta 2029 con el club carioca que compró el 85% de su ficha en US$ 3.300.000.

Nacional aún no ha recibido nada por su venta.

Botafogo atraviesa un complicado momento económico. De hecho, tras llegar al club, Villalba tuvo que esperar para que su fichaje fuera aprobado y pudiera jugar, debido a los reclamos por deudas que recaían sobre la SAF (Sociedad Anónima de Fútbol, como le llaman en Brasil a las SAD) al frente del equipo.

Lucas Villalba firmó contrato con Botafogo

El magnate estadounidense John Textor compró Botafogo en 2022 con una inyección de fondos que catapultó al club de Rio de Janeiro a ganar un doblete histórico dos años después: la Copa Libertadores y el Brasileirão.

Sin embargo, el Fogão entró en crisis y llegó a tener una deuda de US$ 550 millones, según informes oficiales.

Multas irrisorias de la FIFA

Ante estas deudas, los clubes suelen recurrir a la FIFA para hacer sus reclamos, la que suele inhibir a los clubes deudores para que puedan realizar fichajes si no se ponen al día con sus obligaciones.

La multa en estos casos es de un 5%, una cifra que para los valores que manejan los clubes poderosos de Brasil es insignificante.

Así lo consideró Perchman en recientes declaraciones radiales.

Además, se debe iniciar un trámite que suele llevar un tiempo para que la FIFA lo analice y falle, para que establezca un plan de pagos y para que luego el club deudor comience a cumplir con lo determinado por el órgano rector del fútbol.

Los que sí le pagan o pagaron

El club brasileño que sí está al día con sus obligaciones con Nacional es Fluminense, que este año adquirió a los tricolores al zaguero colombiano Julián Millán.

Julián Millán en su presentación como jugador de Fluminense Foto: Fluminense

La transferencia fue por más de US$ 4 millones, más un millón en bonos por rendimiento.

Otros mercados son más organizados y pagan en tiempo y forma, según lo acordado.

Foto: Leonardo Carreño

Uno de esos es la MLS de Estados Unidos, a donde Nacional vendió a Lucas Sanabria por US$ 5 millones que fueron pagados en contado en 2025.

También ese fue el destino de Bruno Damiani, por un total de US$ 3.4 millones, más US$ 600.000 en bonus. Esta operación dejó un saldo libre para Nacional de US$ 2 millones con las comisiones, el porcentaje del jugador y el 15% correspondiente a Boston River.

Bruno Damiani presentado en Philadelphia Union Foto: @PhilaUnion

Otra venta que cristalizó el tricolor fue la del juvenil Gonzalo Petit, a Betis, por US$ 7.8 millones.

Esas transferencias le permitieron a los albos tener un 2025 cubierto en el primer año de la administración de Ricardo Vairo y Perchman.

Gonzalo Petit en su primer día en Betis FOTO: @RealBetis

El presupuesto de Nacional

Pero en este 2026, por las deudas demoradas de transferencias, la situación de las arcas de los albos es más compleja.

“Estamos muy justos porque no cobramos lo que tenemos que cobrar”, dijo Perchman.

Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

En ese sentido, los albos estiman que deben realizar ventas por US$ 3 millones para quedar cubiertos hasta fin de año.

Una de las posibles salidas que se maneja en este período de pases es la del juvenil Federico Bais a Catar.

El actual presupuesto mensual de Nacional es de “un palo y poco”, según señaló el vice albo.