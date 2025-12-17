Dólar
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional, Liverpool y un futbolista uruguayo esperan pagos de deudas de Newell's, que está inhibido por FIFA para hacer contrataciones

La nueva directiva de Newell's, que asumió esta semana, buscará solucionar deudas en el corto, mediano y largo plazo

17 de diciembre 2025 - 13:21hs
La desazón de Juan Ignacio Ramírez



El club argentino Newell’s Old Boys de Rosario deberá pagar deudas a equipos y futbolistas uruguayos, Liverpool, Nacional y el jugador Guillermo May, a la brevedad, debido a que fue inhibido por la FIFA con la posibilidad de no poder hacer contrataciones en el período de pases en caso de no abonar lo adeudado.

Así se informó este martes en Rosario, donde se indicó que la nueva directiva que asumió esta semana, con el presidente Ignacio Boero, buscará solucionar deudas en el corto, mediano y largo plazo.

En total, en todos los rubros, el club "leproso" tiene deudas por US$ 30 a 35 millones y recientemente anunció un acuerdo para pagar salarios de sus funcionarios.

Y en ese monto tiene deudas con uruguayos, las que debe solucionar a la brevedad para no quedar imposibilitado de realizar fichajes.

La deuda por el Colo Ramírez

En setiembre de este año el club fue inhibido por la FIFA con el castigo de no poder fichar por tres mercados de pases.

Eso se debe a una deuda por el pase de Juan Ignacio “Colo” Ramírez, el delantero uruguayo que fue fichado en enero de 2024 por US$ 4 millones, en una ficha que era compartida por Liverpool, club en el que se formó, y Nacional, que luego lo fichó y desde donde pasó a Newell’s.

1707128805168.webp
El Colo Ramírez puede seguir su carrera en México


Ante el impago, Liverpool inició un reclamo en el entorno de US$ 2 millones, según informó TyC Sports en el mes de setiembre.

“Newell's se ha atrasado en todas las cuotas que corresponden a Liverpool”, había dicho el presidente negriazul, José Luis Palma, a radio Carve Deportiva en mayo pasado.

Esta semana se indicó en Rosario que el club debe US$ 1.5 millones por la deuda del Colo Ramírez, en partes a Nacional y a Liverpool.

Fuentes tricolores señalaron a Referí que al club le deben US$ 350.000.

Mientras que el resto, US$ 1.150.000, le corresponde a Liverpool.

La deuda con Guillermo May

Además, Newell’s le debe al futbolista uruguayo Guillermo May, quien defendió la camiseta rojinegra en las temporadas 2022 y 2023.

1706266773413.webp
Guillermo May y Juan Ignacio Ramírez en Newell


El jugador le inició un reclamo ante la FIFA por impago de su contrato y acuerdo de rescisión, y el ente rector del fútbol mundial falló a favor del futbolista en el mes de junio.

Por eso, Newell’s le debe abonar U$S 329.475 más un 10% de intereses.

