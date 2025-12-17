Federico Valverde, el único uruguayo que estuvo cerca de los premios The Best de FIFA: así le fue en la votación para integrar el mejor once

Este martes la FIFA entregó los premios The Best , en los que conmemora a los mejores futbolistas del año en las ramas masculina y femenina. El ganador del galardón masculino fue el francés Ousmane Dembélé , mientras que el trofeo femenino se lo llevó la española Aitana Bonmatí.

Al igual que en ediciones anteriores, ningún jugador uruguayo apareció entre los ganadores de los premios individuales, ni tampoco integrando el mejor once del año . El único que estuvo cerca de aparecer en la lista de premiados fue Federico Valverde.

El volante del Real Madrid fue titular durante toda la pasada temporada del merengue, en la que su equipo ganó la Copa Intercontinental y la Supercopa de Europa , pero quedó detrás de Barcelona en todas las competencias nacionales y quedó eliminado de la Champions League en cuartos de final.

En la votación del once de este año Valverde quedó séptimo en la lista de los mediocampistas , que tuvo a sus cuatro primeros integrantes en el equipo ganador. Obtuvo 9 puntos , cuatro provenientes de la votación de los fanáticos, que podían elegir su once en la página web de la FIFA, y los otros cinco del panel de expertos de la federación.

THE BEST Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí ganaron el premio The Best que otorga la FIFA a los mejores del año

FIFA Premios The Best de la FIFA: a qué hora comienza, por dónde ver la ceremonia y qué premios ya fueron entregados

El puntaje se otorgó por el lugar en el que terminó cada jugador en ambas votaciones. Para el primer lugar de cada terna se otorgaron 13 puntos, al segundo 11 y al tercero 9. Valverde terminó octavo en la votación de los fans y séptimo en la del panel de expertos.

Vitinha quedó primero en la lista de volantes con 24 puntos, tras ser el más votado por los fanáticos y el segundo del panel de la federación. Pedri fue segundo con 22 unidades y Cole Palmer tercero con 20, mientras que en el cuarto lugar Jude Bellingham y Moisés Caicedo empataron con 14 puntos, pero solo el inglés integró el once ganador. También quedó por encima del uruguayo Joao Neves, volante del PSG que obtuvo 13 puntos.

Valverde le ganó en la votación a jugadores como Enzo Fernández (7 puntos), Frenkie de Jong (6), Declan Rice (4), Michael Olise (2) y Bernardo Silva (2).

El único uruguayo que integró el mejor once de The Best fue Luis Suárez, que formó parte del equipo ideal de 2016, en una delantera que compartió con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ese año el atacante terminó quinto en la votación a mejor jugador del año.

El mejor once de los premios The Best de la FIFA

Golero: Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma. Defensa: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes.

Mediocampistas : Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham.

Delanteros: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal.

Así terminó la votación del mejor once de The Best