/ Economía y Empresas / CRONOGRAMA

Fechas de pago del aguinaldo de diciembre 2025 por departamentos

Instaurado en 1960 mediante la sanción de la Ley N° 12.840, el Sueldo Anual Complementario estará dada por el cálculo resultante de las remuneraciones percibidas entre el 1° de junio hasta el 30 de noviembre.

17 de diciembre 2025 - 13:40hs
AGUINALDO URUGUAY

Los trabajadores del sector público y privado accederán en diciembre 2025 al pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

Instaurado en 1960 mediante la sanción de la Ley N° 12.840, la suma, oficialmente llamado el Sueldo Anual Complementario, estará dada por el cálculo resultante de las remuneraciones percibidas entre el 1° de junio hasta el 30 de noviembre.

En diciembre se cobra la mitad del aguinaldo.

En diciembre se cobra la mitad del aguinaldo.

En el caso de los trabajadores que estuvieron en seguro de paro o tuvieron licencia por maternidad o paternidad, el aguinaldo no incluirá en el cálculo a este período, puesto que la empresa no emitió pagos.

Fechas de pago del medio aguinaldo a funcionarios públicos

Los funcionarios públicos de los incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional percibirán el ingreso desde el lunes 15 de diciembre.

Fechas de pago del medio aguinaldo de diciembre para trabajadores del sector privado

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que la fecha límite para que los trabajadores dependientes en el sector privado cobren su aguinaldo sea el 20 de diciembre de 2025.

Fechas de pago del aguinaldo por departamento

Fechas de pago del aguinaldo por departamento.

Fechas de pago del aguinaldo por departamento.

  • Artigas: miércoles 17 de diciembre
  • Canelones: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Cerro Largo: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Colonia: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Durazno: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Flores: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Florida: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Lavalleja: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Maldonado: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Montevideo: desde el lunes 15 de diciembre
  • Paysandú: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Río Negro: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Rivera: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Rocha: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Salto: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • San José: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Soriano: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Tacuarembó: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
  • Treinta y Tres: antes del 20 de diciembre (aplica regla general)
Temas:

Aguinaldo departamento fecha

