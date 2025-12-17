Fechas de pago del aguinaldo de diciembre 2025 por departamentos
17 de diciembre 2025 - 13:40hs
Los trabajadores del sector público y privado accederán en diciembre 2025 al pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.
Instaurado en 1960 mediante la sanción de la Ley N° 12.840, la suma, oficialmente llamado el Sueldo Anual Complementario, estará dada por el cálculo resultante de las remuneraciones percibidas entre el 1° de junio hasta el 30 de noviembre.
En el caso de los trabajadores que estuvieron en seguro de paro o tuvieron licencia por maternidad o paternidad, el aguinaldo no incluirá en el cálculo a este período, puesto que la empresa no emitió pagos.