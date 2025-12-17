PSG vs Flamengo: a qué hora juegan hoy por la final de la Copa Intercontinental y dónde ver el partido que tendrá a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

París Saint-Germain y Flamengo se enfrentan este miércoles por la final de la Copa Intercontinental FIFA que se disputará en Catar

El campeón de la Copa Libertadores de América se medirá ante el ganador de la Liga de Campeones de Europa, que esperó ya clasificado directamente a la final, mientras los brasileños debieron sortear dos fases previas ante Cruz Azul de México y Pyramids de Egipto.

La final de la Copa Intercontinental se jugará desde la hora 14:00 .

El encuentro será en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan.

¿Por dónde ver PSG vs Flamengo?

El partido se podrá ver por DSports y DGO.

Alineaciones probables de PSG vs Flamengo:

París SG: Safonov; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Ramos y Kvaratskhelia

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Carrascal, Plata y Cebolinha

Árbitro: Ismail Elfath (USA)

Así llegan PSG y Flamengo a la final

Hace tiempo que la final de la Copa Intercontinental reparte más historia que prestigio, que su ganador recibe el título honorífico de mejor del mundo sin que ello signifique necesariamente que es el más temido por sus rivales.

AL-RAYYAN (Qatar), 10/12/2025.- (L-R) Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, and Nicolas De La Cruz of Flamengo hold the trophy after winning the FIFA Intercontinental Cup 2025 match between Cruz Azul and CR Flamengo, dubbed as the FIFA Derby of the Am Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul Foto: EFE

Pero apuntarse ese trofeo, que desde 2004 enfrenta al mejor de Europa con el mejor del resto del mundo, sigue acarreando una enorme dosis de ambición, que este año corre a cargo del París Saint-Germain y del Flamengo.

Para los franceses sería la primera vez que alzaran el peculiar trofeo, tras haber conquistado su primera Liga de Campeones, mientras que los brasileños ya lo ganaron en 1981 tras derrotar en la final al Liverpool.

Pese a que el PSG no encuentra la misma solvencia que le elevó a los cielos la pasada campaña, los de Luis Enrique tienen marcado en rojo la final que se disputará en Catar, el país de sus propietarios, y que constituye una puerta hacia la gloria.

El técnico español aspira a convertirse en el tercero de la historia, tras Pep Guardiola en 2009 y Hasi Flick en 2020, en sumar seis títulos, sinónimo de haber firmado un equipo que marca una era.

Pero el espíritu competitivo de Luis Enrique no tiene tiempo para entretenerse con la historia y el técnico quiere una victoria contundente que le permita volver a dar miedo, arma que le otorga una ventaja inicial contra la mayor parte de sus rivales.

Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique lifts the trophy with his players as he celebrates winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Inter Milan in Munich, southern Germany, on May 31, 2025. El festejo de Luis Enrique AFP

No hay confianza en la mente del asturiano, que sabe de las fortalezas de un rival que no venderá cara su piel y que también llega con una carta de presentación impresionante tras haber ganado el campeonato nacional y la Copa Libertadores.

Si para Luis Enrique la final puede constituir un broche de oro a un año impresionante, el 66 partido del 2025 encierra un valor simbólico superior, colocarse tras la estela del Madrid que es el último equipo en haber levantado la copa.

"Es difícil jugar un partido como este, no hay muchas oportunidades de hacerlo y eso es una motivación suplementaria", asegura el entrenador, que espera que llegar al país de sus dueños les permita gozar del respaldo del público, a lo que también contribuirá la campaña de eventos publicitarios previstos.

No será fácil ante una de las escuadras que más aficionados arrastra en el mundo, un honor al que en los últimos años suma los buenos resultados deportivos y una sana gestión económica que le ha convertido en un referente en el continente.

Flamengo's Bruno Henrique lifts the trophy as he celebrates with teammates after wining the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP) Festejo de Flamengo al ganar el Derbi de las Américas ante Cruz Azul Foto: AFP

Los de Felipe Luis se permiten, incluso, atraer estrellas de Europa, como demuestran los recientes fichajes de dos jugadores procedentes del Atlético de Madrid, Samuel Lino y Saul Ñiguez, dos de la Juventus, Danilo y Alex Sandro, y uno del Chelsea, Jorguinho.

El técnico brasileño, que accedió a la final tras derrotar al Cruz Azul mexicano y al Pyramids egipcio, sabe que debe vestirse con piel de cordero ante un coloso como el PSG, pero también que en un partido todos tendrán sus oportunidades.

"Vamos a correr mucho detrás del balón", dijo el que fuera jugador del Atlético de Madrid, convencido de que "habrá que aprender a sufrir".

Los dos equipos estuvieron este verano en el Mundial de Clubes, donde tuvieron el único borrón de la temporada. Los brasileños en cuartos contra el Bayern de Múnich y los franceses en la final frente al Chelsea.