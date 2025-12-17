Dólar
/ Economía y Empresas / MONEDA NACIONAL

Tatú, un nuevo fideicomiso para invertir y ahorrar en pesos uruguayos

El nuevo lanzamiento de Crowder ofrece una opción regulada para invertir en pesos uruguayos con un monto mínimo de entrada de $ 1.000

17 de diciembre 2025 - 12:07hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Inés Guimaraens

La plataforma de financiamiento colectivo Crowder anunció el lanzamiento de Tatú – Fideicomiso Financiero Ahorro en Pesos UY, una nueva alternativa de inversión en moneda nacional orientada a pequeños y medianos ahorristas que buscan proteger el poder de compra de su capital y diversificar sus inversiones en pesos.

La emisión abrirá este viernes 19 de diciembre a las 10 horas y contempla la colocación de certificados de participación por hasta $ 125 millones, con una inversión mínima de $ 1.000, lo que la convierte en una opción accesible para un amplio público.

Estos certificados son los valores que adquieren los inversores y que representan su participación en el fideicomiso y en los resultados de las inversiones que realiza.

Tatú tendrá un plazo de tres años, con pagos anuales al cierre de los estados contables, y destinará los fondos captados a la inversión en valores emitidos por el Estado uruguayo, lo que brinda una base de activos de bajo riesgo y en moneda local.

El fideicomiso tendrá como fiduciario a VALO Uruguay y como gestor a Urraburu Corredor de Bolsa.

El instrumento apunta a cubrir una demanda creciente de alternativas reguladas para invertir en pesos, en un contexto en el que el mercado ofrece pocas opciones simples y accesibles para el ahorro en moneda nacional.

La emisión cuenta con el respaldo regulatorio del Banco Central del Uruguay: la Superintendencia de Servicios Financieros autorizó e inscribió los certificados de participación en el Registro del Mercado de Valores, habilitando su oferta pública a través de plataformas de financiamiento colectivo.

Con Tatú, Crowder suma un nuevo vehículo de inversión en pesos a su plataforma, alineado con la tendencia de promover instrumentos financieros en moneda nacional y ampliar el acceso al mercado de capitales.

La plataforma acumula ya cuatro emisiones previas: dos bonos de la empresa de portería virtual Foxsys, una de Sucan Uruguay —tienda de artículos para mascotas— y otra de Produits de France SAS, conocida por sus marcas Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia Pizzas.

