Tatú, un nuevo fideicomiso para invertir y ahorrar en pesos uruguayos

La plataforma de financiamiento colectivo Crowder anunció el lanzamiento de Tatú – Fideicomiso Financiero Ahorro en Pesos UY, una nueva alternativa de inversión en moneda nacional orientada a pequeños y medianos ahorristas que buscan proteger el poder de compra de su capital y diversificar sus inversiones en pesos.
La emisión abrirá este viernes 19 de diciembre a las 10 horas y contempla la colocación de certificados de participación por hasta $ 125 millones, con una inversión mínima de $ 1.000, lo que la convierte en una opción accesible para un amplio público.
Estos certificados son los valores que adquieren los inversores y que representan su participación en el fideicomiso y en los resultados de las inversiones que realiza.
Tatú tendrá un plazo de tres años, con pagos anuales al cierre de los estados contables, y destinará los fondos captados a la inversión en valores emitidos por el Estado uruguayo, lo que brinda una base de activos de bajo riesgo y en moneda local.
El fideicomiso tendrá como fiduciario a VALO Uruguay y como gestor a Urraburu Corredor de Bolsa.
El instrumento apunta a cubrir una demanda creciente de alternativas reguladas para invertir en pesos, en un contexto en el que el mercado ofrece pocas opciones simples y accesibles para el ahorro en moneda nacional.
La emisión cuenta con el respaldo regulatorio del Banco Central del Uruguay: la Superintendencia de Servicios Financieros autorizó e inscribió los certificados de participación en el Registro del Mercado de Valores, habilitando su oferta pública a través de plataformas de financiamiento colectivo.
Con Tatú, Crowder suma un nuevo vehículo de inversión en pesos a su plataforma, alineado con la tendencia de promover instrumentos financieros en moneda nacional y ampliar el acceso al mercado de capitales.
La plataforma acumula ya cuatro emisiones previas: dos bonos de la empresa de portería virtual Foxsys, una de Sucan Uruguay —tienda de artículos para mascotas— y otra de Produits de France SAS, conocida por sus marcas Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia Pizzas.