Lobraus: una torre que no existe, intimaciones y facturas sin pagar; los temas que complican su continuidad en el puerto

La continuidad de Lobraus como depósito logístico está en duda por una serie de incumplimientos que mantiene con la Administración Nacional de Puertos (ANP). Días atrás, la empresa fue suspendida como operador portuario y la Aduana le clausuró la habilitación para funcionar en el puerto de Montevideo. Además, está previsto que se le ejecute una garantía y tiene otras intimaciones que vencen en los próximos días.

El proyecto original de Lobraus, por el que obtuvo una concesión en el 2016 hasta el año 2046 , incluía un depósito logístico y un edificio de 21 pisos . Nueve años después solamente el depósito está operativo. La torre nunca se construyó y eso motivó el reclamo de las autoridades para que la empresa se hiciera cargo de la obra general. Este lunes venció una intimación que la ANP había trasladado a la compañía por ese tema y ahora prevé ejecutar la garantía de US$ 2,4 millones que figura como respaldo de la concesión, según informaron a El Observador fuentes del organismo.

Otra intimación está en curso, vence el 24 de diciembre, y es por la falta de pago de facturas por el canon acordado y por deudas pendientes como operador portuario . El importe total supera los US$ 500.000 .

Aduana clausuró habilitación a la empresa Lobraus; debe retirar la mercadería que tiene en su depósito logístico en el puerto de Montevideo

Pero además, Lobraus tiene un tercer expediente en curso en la ANP que también vence en los próximos días . A fines de octubre, la gerencia general intimó a la empresa a aumentar su capital integrado, patrimonio y garantía para cumplir con un decreto de 1992 que reglamenta la habilitación de prestadoras de servicios portuarios . En su descargo, Lobraus señaló que el aumento del capital integrado que se le reclamaba estaba hecho pero había recibido observaciones de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) . Hasta el momento no consta que esas observaciones hayan sido levantadas y por tanto no figura el aporte de capital solicitado.

Los tres casos tienen como consecuencia la ejecución de la garantía y el retiro del permiso como operador portuario. Sobre este último punto, la ANP ya dispuso la suspensión de la empresa como prestador de ese tipo de servicios.

Además, el directorio ya tomó la decisión de rescindir la concesión otorgada a la compañía por los constantes incumplimientos de las obligaciones asumidas. Una de las principales fue la concreción de la ambiciosa propuesta de la torre logística de 21 pisos que nunca prosperó.

La gerente del Área de Comercialización de la ANP, Ana Rey, fue clara al respecto en declaraciones al semanario Búsqueda. “La causa principal de la rescisión es el incumplimiento de la inversión. No puede ser ejecutada por la empresa y no ha conseguido otra que la ejecute, porque el proyecto en sí no es atractivo”, dijo.

Clausura de la habilitación

El jueves 11 de diciembre, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) tomó otra medida contra la compañía logística.

Mediante una resolución indicó que la ANP había solicitado la inhabilitación de los códigos aduaneros que utiliza Lobraus para operar en el puerto de Montevideo. El texto expuso que ese permiso a los depósitos portuarios que se otorga tiene como condición previa la concesión. Y ante las irregularidades de la empresa sobre ese punto decidió clausurarle la habilitación aduanera y prohibió el ingreso de mercadería a los predios concesionados en el puerto.

Además otorgó un plazo de 60 días para el “retiro total de las mercaderías almacenadas en las instalaciones, autorizándose solo las operaciones de salida”.

La resolución fue comunicada a la compañía, los ministerios de Economía y Transporte, la Cámara de Industrias (CIU) y la Unión de Exportadores (UEU). También a gremiales de transportistas terrestre, agentes de carga, despachantes de aduana y al Centro de Navegación.