Caso de mala praxis: sociedades médicas de pediatría se pronunciaron sobre intervenciones en niños a raíz del caso de médicos a los que la fiscalía pide imputar

Este mediodía se realiza la audiencia en la que la fiscalía pedirá la imputación por homicidio culposo para dos cirujanos pediátricos que estuvieron a cargo de la cirugía de tórax de Manuel Carreño, de 13 meses.

Ante la información divulgada por El Observador , la Sociedad Uruguay de Pediatría (SUP) y la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay respaldaron a los cirujanos, grado 5 y grado 3 de cirugía pediátrica.

El bebé fue sometido a una cirugía de tórax (lobectomía) por una malformación congénita pulmonar benigna en el Casmu el 8 de abril de 2024 y murió al día siguiente debido a complicaciones y a una hemorragia que le generó la intervención.

TEMPORADA Continúa el asfaltado en balnearios de Rocha: la "obra emblemática" que requirió una inversión de $13 millones

JUSTICIA Mala praxis a bebé que murió tras intervención toráxica: fiscalía pide imputar a grado 5 y grado 3 de cirugía pediátrica

La Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay, manifestó “plena convicción” en que “las patologías de los niños deben ser resueltas por especialidades pediátricas, incluidas las enfermedades quirúrgicas”.

“Los profesionales formados en cirugía pediátrica en nuestro país han demostrado su idoneidad y experticia para realizar procedimientos quirúrgicos programados y de urgencia en niños de todas las edades”, afirmó la sociedad.

La sociedad médica aseguró que la formación en cirugía "incluye la patologia malformativa broncopulmonar, típica de la edad pediátrica". "Manifestamos conocer la experiencia, trayectoria profesional y académica de los cirujanos pediátricos involucrados en el caso que nos convoca", afirmaron.

Además expresaron que confían en que "la justicia sabrá esclarecer lo ocurrido con objetividad".

En tanto, la SUP, sin pronunciarse sobre el caso concreto, afirmó que la cirugía torácica en pacientes pediátricos es “competencia propia de la cirugía pediátrica como especialidad, tanto en Uruguay como en el resto del mundo.

Agregó que las recomendaciones a nivel internacional es que las “capacidades de los cirujanos pediátricos que realizan este tipo de intervenciones en nuestro país quedan demostradas en el profesionalismo de los médicos participantes y en los resultados que pueden verse en la práctica clínica cotidiana de esta especialidad”.