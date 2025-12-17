Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  20°
Máx  30°

Siguenos en:

/ Nacional / DEFENSA

El Ejercito de Uruguay se activa: por qué desplegará parte de sus tropas aéreas en Brasil

El evento organizado por el SICOFAA, se desarrollará en marzo de 2026 en Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

17 de diciembre 2025 - 10:36hs
Fuerza Aérea Uruguaya

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) confirmó su participación en las maniobras "Cooperación 2026".

El evento, organizado por el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA, por sus siglas en inglés), se desarrollará en marzo de 2026 en Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, Brasil.

image
Brasil se prepara para Cooperación 2026

Brasil se prepara para Cooperación 2026

Entre las unidades próximas a arribar, la FAU podría trasladar su Hércules KC-130H o el helicóptero Bell 212, según anticiparon en el encuentro preparatorio llevado a cabo en diciembre, al que también asistieron representantes de la Estación del Sistema de Información y Telecomunicaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (SITFAA).

Más noticias
deficit economico heredado: tras polemica aprobacion de fideicomiso en salto, la intendencia detallo en que se usara el dinero

"Déficit económico heredado": tras polémica aprobación de fideicomiso en Salto, la Intendencia detalló en qué se usará el dinero

Una joven está grave luego de ser chocada por un ómnibus de Copsa
BELVEDERE

Una joven de 20 años se encuentra grave tras ser atropellada por un ómnibus: cruzaba la calle en una zona no habilitada y con auriculares

Qué es "Cooperación 2026", el ejercicio militar que contará con la presencia de la Fuerza Aérea Uruguaya

"Cooperación 2026" reunirá aproximadamente 22 delegaciones, entre miembros del Sistema, observadores y países invitados, en torno a los objetivos de mejorar la coordinación del apoyo mutuo entre los integrantes del SICOFAA, entrenar los procedimientos de Comando y Control (C2) de Operaciones Aeroespaciales en respuesta a incendios y fortalecer la capacidad de coordinación del país afectado ante un desastre natural o antropogénico.

image
Brasil será sede de los ejercicios del Comando de Operaciones Aeroespaciales (COMAE)

Brasil será sede de los ejercicios del Comando de Operaciones Aeroespaciales (COMAE)

Durante el evento se deberán coordinar misiones que incluirán extinción de incendios en vuelo, transporte logístico aéreo, búsqueda y rescate, y evacuación aeromédica (EVAM). La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) empleará aeronaves como Embraer KC-390 Millennium, Airbus C-295/ C-105 Amazonas, Sikorsky H-60 Black Hawk, Airbus H225/ H-36 Caracal, Cessna C-98 Caravan y UAVs Elbit Hermes RQ-900.

image
Las actividades del COMAE se realizarán desde el 16 a 27 de marzo en la Base Aérea de Campo Grande (BACG).

Las actividades del COMAE se realizarán desde el 16 a 27 de marzo en la Base Aérea de Campo Grande (BACG).

Los países que integran el SICOFAA, fundado en 1951, son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de los observadores e invitados permanentes de dicho sistema de cooperación.

Temas:

ejército Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa Pocitos, en Montevideo
CONTAMINACIÓN

Cinco playas de Montevideo superaron los límites de contaminación del agua fijados en la nueva normativa

Sufría de un angioma, vendía hamburguesas y destacaba por su solidaridad: quién era Jonatan Núñez, el joven de 32 años que murió en Salto
SALTO

Sufría de un angioma, vendía hamburguesas y destacaba por su solidaridad: quién era Jonatan Núñez, el joven de 32 años que murió en Salto

Yesty Prieto
YESTY PRIETO

Yesty Prieto contra Orlando Petinatti: "Podés ser de otro palo musical pero el respeto a los músicos tiene que estar"

Por segunda vez, Ricardo Medina y Antranic Ohannessian no concurrieron a declarar porque el Ministerio no les facilitó vehículos para trasladarse
JUSTICIA PENAL

Médico retén, enfermeras las 24 horas y gimnasio: en audiencia por caso Cecilia Fontana se revelaron "privilegios" de presos de Domingo Arena

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos