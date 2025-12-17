El Ejercito de Uruguay se activa: por qué desplegará parte de sus tropas aéreas en Brasil
El evento organizado por el SICOFAA, se desarrollará en marzo de 2026 en Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.
17 de diciembre 2025 - 10:36hs
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) confirmó su participación en las maniobras "Cooperación 2026".
El evento, organizado por el Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA, por sus siglas en inglés), se desarrollará en marzo de 2026 en Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, Brasil.
Entre las unidades próximas a arribar, la FAU podría trasladar su Hércules KC-130H o el helicóptero Bell 212, según anticiparon en el encuentro preparatorio llevado a cabo en diciembre, al que también asistieron representantes de la Estación del Sistema de Información y Telecomunicaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (SITFAA).
Qué es "Cooperación 2026", el ejercicio militar que contará con la presencia de la Fuerza Aérea Uruguaya
"Cooperación 2026" reunirá aproximadamente 22 delegaciones, entre miembros del Sistema, observadores y países invitados, en torno a los objetivos de mejorar la coordinación del apoyo mutuo entre los integrantes del SICOFAA, entrenar los procedimientos de Comando y Control (C2) de Operaciones Aeroespaciales en respuesta a incendios y fortalecer la capacidad de coordinación del país afectado ante un desastre natural o antropogénico.
Durante el evento se deberán coordinar misiones que incluirán extinción de incendios en vuelo, transporte logístico aéreo, búsqueda y rescate, y evacuación aeromédica (EVAM). La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) empleará aeronaves como Embraer KC-390 Millennium, Airbus C-295/ C-105 Amazonas, Sikorsky H-60 Black Hawk, Airbus H225/ H-36 Caracal, Cessna C-98 Caravan y UAVs Elbit Hermes RQ-900.
Los países que integran el SICOFAA, fundado en 1951, son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de los observadores e invitados permanentes de dicho sistema de cooperación.