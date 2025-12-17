Dólar
/ Nacional / BELVEDERE

Una joven de 20 años se encuentra grave tras ser atropellada por un ómnibus: cruzaba la calle en una zona no habilitada y con auriculares

El grave accidente tuvo lugar en la tarde de este martes, sobre las calles Santa Lucía y Corredor Garzón

17 de diciembre 2025 - 10:12hs
Una joven está grave luego de ser chocada por un ómnibus de Copsa

Foto: Inés Guimaraens

Una joven de 20 años quedó gravemente herida tras ser atropellada por un ómnibus de la empresa Copsa, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), y según el parte oficial al que tuvo acceso El Observador, el siniestro tuvo lugar en la tarde de este martes, sobre las calles Santa Lucía y Corredor Garzón, en barrio Belvedere.

Allí, asegura el consignado medio, la joven intentó cruzar con los auriculares puestos en una zona no habilitada y terminó siendo impactada de frente por la unidad de Copsa.

Personal policial se dirigió a la escena de los hechos y allí encontró a la víctima de 20 años inconsciente y con abundante sangrado en la cabeza.

Efectivos médicos la asistieron en el lugar y posteriormente la trasladaron a un centro médico cercano con un diagnóstico de politraumatismo grave.

Al lugar concurrió el equipo de Policía Científica, que realizó allí los relevamientos correspondientes. La Jefatura local trabaja por estas horas para esclarecer los detalles el accidente.

