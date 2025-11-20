Accidente laboral en planta de FNC: joven quedó atrapado en una máquina y deberán amputarle el brazo izquierdo

Accidente laboral en planta de FNC en Montevideo Foto: Inés Guimaraens

Un accidente laboral ocurrió este jueves en la planta industrial de Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC), ubicada en Paso de la Arena, cuando un joven de 25 años quedó atrapado en una máquina mientras realizaba tareas de mantenimiento.

El incidente, divulgado en primera instancia por Telemundo (Canal 12) y confirmado por El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Dirección Nacional de Bomberos, ocurrió sobre las 9:00 horas en el centro logístico y de distribución de bebidas, en la zona de Bajo la Petisa y Camino Tomkinson.

Según informó el consignado medio, la víctima estaba lavando los rodillos de una máquina cuando un compañero de 25 años encendió la maquinaria sin verificar si su compañero había terminado de realizar su trabajo.

Como consecuencia, el joven quedó atrapado en el aparato y sufrió graves lesiones. Personal de Bomberos y de la Unidad de Rescate de la Policía (URPM) de la Zona 4 llegaron al lugar para asistir en el rescate. Siendo las 09:42 horas, Bomberos logró liberar a la víctima, quien presentó una lesión grave en el brazo.

Posteriormente, se le realizó en el Banco de Seguros del Estado (BSE) un análisis médico donde se diagnosticó la necesidad de practicar una amputación parcial del brazo izquierdo. Tras el rescate, personal policial habló con la encargada del lugar, quien manifestó que el lesionado pertenece a una empresa tercerizada.