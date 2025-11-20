Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Viernes:
Mín  15°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Accidente laboral en planta de FNC: joven quedó atrapado en una máquina y deberán amputarle el brazo izquierdo

Tras el rescate, personal policial habló con la encargada del lugar, quien manifestó que el lesionado pertenece a una empresa tercerizada

20 de noviembre 2025 - 12:53hs
Accidente laboral en planta de FNC en Montevideo

Accidente laboral en planta de FNC en Montevideo

Foto: Inés Guimaraens

Un accidente laboral ocurrió este jueves en la planta industrial de Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC), ubicada en Paso de la Arena, cuando un joven de 25 años quedó atrapado en una máquina mientras realizaba tareas de mantenimiento.

El incidente, divulgado en primera instancia por Telemundo (Canal 12) y confirmado por El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Dirección Nacional de Bomberos, ocurrió sobre las 9:00 horas en el centro logístico y de distribución de bebidas, en la zona de Bajo la Petisa y Camino Tomkinson.

Según informó el consignado medio, la víctima estaba lavando los rodillos de una máquina cuando un compañero de 25 años encendió la maquinaria sin verificar si su compañero había terminado de realizar su trabajo.

Más noticias
accidente laboral: trabajador de 51 anos murio cuando operaba una maquina retroexcavadora y se le cayo encima un muro
MONTEVIDEO

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Patrullero de la Policía. (Archivo)
TRAGEDIA

Accidente laboral fatal: un albañil murió en Rivera luego de caer del techo de una casa en la que trabajaba

Como consecuencia, el joven quedó atrapado en el aparato y sufrió graves lesiones. Personal de Bomberos y de la Unidad de Rescate de la Policía (URPM) de la Zona 4 llegaron al lugar para asistir en el rescate. Siendo las 09:42 horas, Bomberos logró liberar a la víctima, quien presentó una lesión grave en el brazo.

Posteriormente, se le realizó en el Banco de Seguros del Estado (BSE) un análisis médico donde se diagnosticó la necesidad de practicar una amputación parcial del brazo izquierdo. Tras el rescate, personal policial habló con la encargada del lugar, quien manifestó que el lesionado pertenece a una empresa tercerizada.

Temas:

accidente laboral Montevideo joven Bomberos policía

Seguí leyendo

Las más leídas

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Situación límite para Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Diego Aguirre y Alexander Medina
¿CANDIDATOS?

Diego Aguirre y Alexander Medina: los candidatos que entrevistó la AUF cuando cesó a Óscar Tabárez en 2021

Licitación para María Dolores: Colonización se equivocó en el llamado, tuvo que darlo de baja y perdió la oportunidad de plantar cultivos de verano
PARLAMENTO

Licitación para María Dolores: Colonización se equivocó en el llamado, tuvo que darlo de baja y perdió la oportunidad de plantar cultivos de verano

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
INDAGATORIA PENAL

Conexión Ganadera: Maximiliano Rodríguez, de Pasfer, dijo que Basso le hacía firmar contratos "como condición" de los US$ 13 millones que le prestó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos