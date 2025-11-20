Dólar
Un incendio obligó a evacuar la zona de negociaciones de la COP30 en Brasil: Bomberos controlaron las llamas

Las llamas se desataron en un punto de la llamada 'Zona Azul', administrada y controlada por las Naciones Unidas

20 de noviembre 2025 - 15:21hs
Incendio en COP30 en Brasil
Incendio en COP30 en Brasil Captura de video de redes sociales
Redes sociales
Incendio en COP30 de Brasil
EFE/ Andre Borges
Incendio en COP30 de Brasil.2
EFE/ Andre Borges
Incendio en COP30 de Brasil.3
EFE/ Andre Borges

Un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, obligó a evacuar este jueves a todas las personas que se encontraban en el lugar.

Las llamas se desataron en un punto de la llamada 'Zona Azul', administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/g1/status/1991564246426198468?s=20&partner=&hide_thread=false

El personal de seguridad rápidamente aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión, según pudo comprobar EFE.

El incendio comenzó sobre las 22:30 de este jueves
Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños o la existencia de posibles víctimas.

Tas varios trabajadores, el personal de Bomberos logró controlar el incendio, según informó el gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino.

"Es algo que podría ocurrir en cualquier lugar del planeta. No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito. La COP acabará mañana como está previsto", dijo Sabino en declaraciones a los medios de comunicación.

La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.

Unas horas antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, dio una rueda de prensa en esa Zona Azul en la que animó a los negociadores a llegar a un acuerdo "equilibrado".

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructuras de la ciudad y los altos precios del alojamiento.

Ya empezada la COP30, la ONU envió una carta a la Presidencia brasileña quejándose sobre algunos aspectos de infraestructura donde tienen lugar las negociaciones y pidió aumentar los efectivos de seguridad después de que una protesta de indígenas irrumpiera por la fuerza en el recinto.

Con información de EFE

