Explosión en Argentina | Los videos del terrible incendio que desató el pánico en Buenos Aires

La explosión que se registró el viernes en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido bonaerense de Ezeiza, dejó un saldo de al menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva. Las zonas linderas desplegaron protocolos rojo de emergencia ante el humo tóxico devenido del posterior incendio que permaneció activo hasta horas de la madrugada.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el siniestro se habría originado en una empresa química o de agroquímicos, pasadas las 21 horas. La onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos". Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Embed “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini", detalló en intendente de Ezeiza, Gastón Granados. En diálogo con C5N, agregó: "Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos".

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, confirmó la gravedad de la emergencia: "Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.

