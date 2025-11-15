La explosión que se registró el viernes en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido bonaerense de Ezeiza, dejó un saldo de al menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva. Las zonas linderas desplegaron protocolos rojo de emergencia ante el humo tóxico devenido del posterior incendio que permaneció activo hasta horas de la madrugada.
Explosión en Argentina | Los videos del terrible incendio que desató el pánico en Buenos Aires
La onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos". Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.