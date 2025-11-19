Dólar
/ Mundo / IGLESIA

El papa León XIV dijo que "por supuesto" quiere viajar a Uruguay y a otros países de América Latina

El pontífice estadounidense aclaró que en 2026 comenzará a programar su agenda de viajes internacionales

19 de noviembre 2025 - 8:48hs
Papa León XIV
Foto por FILIPPO MONTEFORTE / AFP

El papa León XIV afirmó este martes que "por supuesto" que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de visitar Uruguay, Argentina, Perú y México.

Al responder a los periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene irá programando poco a poco los viajes.

"Yo encantado de viajar", dijo, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay Argentina también están "pendientes" y que a Perú "por supuesto".

Por el momento no hay ningún viaje confirmado hacia esta región y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.

Por los ambientes vaticanos se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

Robert Prevost no ocultado en otras ocasiones sus ganas de regresar a Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo.

Con información de EFE

