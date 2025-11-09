Dólar
/ Nacional / IGLESIA CATÓLICA

El papa León XIV envió un mensaje a la Iglesia uruguaya por el bicentenario de la Virgen de los Treinta y Tres

Este domingo se llevó adelante la tradicional peregrinación nacional a la Virgen de los Treinta y Tres, en la Catedral Basílica de Florida

9 de noviembre 2025 - 16:11hs
El&nbsp;papa León XIV﻿

El papa León XIV﻿

Alberto PIZZOLI / AFP

El papa León XIV envió un mensaje a la Iglesia en Uruguay saludando el bicentenario de la Virgen de los Treinta y Tres, una advocación mariana declarada patrona de Uruguay en los 60. Su nombre proviene de su vinculación con los Treinta y Tres Orientales.

"El papa León XIV saluda cordialmente a su excelencia -Monseñor Milton Luis Tróccoli Cebedio-, así como a los demás obispos, sacerdotes, consagrados y laicos que participan en la celebración con motivo del bicentenario de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay y se une a la acción de gracias por las abundantes bendiciones que nuestra madre celestial ha alcanzado de su hijo Jesucristo a ese querido pueblo latinoamericano", señala el mensaje.

"El santo padre los invita a conmemorar este aniversario con gratitud y esperanza, unidos espiritualmente a María en el misterio de su pura y limpia concepción y recordando que las raíces cristianas están entrañablemente entrelazadas con la historia y la libertad de ese país", continúa.

La misiva del sumo pontífice llama después a seguir "intensificando" la misión evangelizadora, para que a "todos" llegue la "luz de la palabra de Dios", el consuelo de los sacramentos, el auxilio de la oración y "no falte nunca la ayuda caritativa y fraterna a los más necesitados".

Finalmente, el comunicado divulgado por la Iglesia Católica de Uruguay llamó a que, con "estos sentimientos", "Su Santidad", invocando la "protección maternal" de la Virgen de los Treinta y Tres "sobre todos los presentes", imparta de "corazón" la "implorada bendición apostólica".

Este domingo se llevó adelante la tradicional peregrinación nacional a la Virgen de los Treinta y Tres, en la Catedral Basílica de Florida.

Bajo el lema "patrona del Uruguay, 200 años a tu lado: mi alma glorifica al Señor", la jornada convocó a fieles de todo el país en un clima de fe, acción de gracias y celebración nacional.

Temas:

Papa León XIV iglesia Virgen de los Treinta y Tres Iglesia Católica

