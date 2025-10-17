Orsi se reunió con el papa León XIV en el marco de su visita oficial a Italia y le pidió una visita a Uruguay

Yamandú Orsi y el Papa León XIV Foto: EFE Yamandú Orsi junto a su esposa, Laura Alonsopérez, ingresando al Vaticano Captura de pantalla - Telemundo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con el papa León XIV en la mañana de este viernes, en el marco de su gira oficial por Italia. Durante la audiencia, celebrada en el Cortile de San Dámaso, el mandatario uruguayo presentó al pontífice una escultura de una paloma, obra del reconocido artista uruguayo Pablo Atchugarry. La pieza se exhibe actualmente en el mismo lugar donde tuvo lugar la reunión, en el Vaticano.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En su visita oficial, Orsi estuvo acompañado por su esposa, Laura Alonsopérez, y por el canciller Mario Lubetkin. Durante la audiencia, se abordaron temas relacionados con la paz y el fortalecimiento de los lazos entre Uruguay y la Santa Sede. Además, el presidente extendió su invitación al religioso para que visite Uruguay.

Orsi también se reunió con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para tratar asuntos diplomáticos de interés común.

Tras el encuentro, según reconstruyó Telemundo, Orsi y su comitiva realizaron un recorrido por la Capilla Sixtina, uno de los principales atractivos turísticos y culturales del Vaticano. La visita se enmarca en una agenda de compromisos internacionales que incluyó, este jueves, su participación en la ceremonia del aniversario de la FAO, donde estuvo presente el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

La misión presidencial en Italia concluirá este viernes y la comitiva tiene previsto regresar a Uruguay el sábado.