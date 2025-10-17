Dólar
/ Nacional / VIAJE OFICIAL

Orsi se reunió con el papa León XIV en el marco de su visita oficial a Italia y le pidió una visita a Uruguay

La paz y una posible visita a Uruguay fueron los temas centrales de la reunión

17 de octubre 2025 - 7:28hs
Yamandú Orsi y el Papa León XIV

Yamandú Orsi y el Papa León XIV

Foto: EFE
Yamandú Orsi junto a su esposa, Laura Alonsopérez, ingresando al Vaticano

Yamandú Orsi junto a su esposa, Laura Alonsopérez, ingresando al Vaticano

Captura de pantalla - Telemundo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con el papa León XIV en la mañana de este viernes, en el marco de su gira oficial por Italia. Durante la audiencia, celebrada en el Cortile de San Dámaso, el mandatario uruguayo presentó al pontífice una escultura de una paloma, obra del reconocido artista uruguayo Pablo Atchugarry. La pieza se exhibe actualmente en el mismo lugar donde tuvo lugar la reunión, en el Vaticano.

En su visita oficial, Orsi estuvo acompañado por su esposa, Laura Alonsopérez, y por el canciller Mario Lubetkin. Durante la audiencia, se abordaron temas relacionados con la paz y el fortalecimiento de los lazos entre Uruguay y la Santa Sede. Además, el presidente extendió su invitación al religioso para que visite Uruguay.

Orsi también se reunió con Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para tratar asuntos diplomáticos de interés común.

