Orsi y el papa León XIV hablaron sobre la aprobación de la Ley de Eutanasia en Uruguay: "Su visión es bienvenida para mejorar el futuro"

Yamandú Orsi junto a su esposa Laura Alonsopérez junto al Papa León XIV

El presidente de las República, Yamandú Orsi, habló con la prensa a la salida de su reunión en el Vaticano con el papa León XIV, y reveló que la parte medular de la conversación se centró en la ley de eutanasia aprobada el jueves en Uruguay.

“La extensión de la conversación y la profundidad pasó por su visión que él tiene, personalmente, de la eutanasia. Tenía muy claro que en Uruguay votó la ley, a su vez él sabe que en su momento el cardenal Sturla nos planteó la discrepancia con la ley. Hablamos sabiendo lo que pensaba uno y otro”, dijo Orsi en rueda de prensa. “Le conté como fue el proceso de discusión de la ley. Aclaradas las posiciones hablamos de cómo seguir trabajando en temas tan complejos. Me contó casos concretos, personales, de un amigo suyo con una dificultad enorme de salud. No faltó nada en la discusión. Él sabe que opina y llega hasta donde puede llegar y yo le dije que su visión es bienvenida para mejorar el futuro y los derechos humanos en clave nacional pero también visión universal”, agregó.

Orsi contó que el papa se comprometió en hacerle llegar “algunos documentos”. “No de lo que ya pasó sino algunos ejemplos en otras partes y cómo se aplica. Lo vi con una cabeza muy abierta, parado en su posición pero no en no en una posición de ‘esto no se discute’. Y lo mismo planteo yo. Más allá de que Uruguay ya decidió, siempre hay que tener la mente abierta para poder entender al otro más allá de si uno lo comparte o no”, destacó el presidente uruguayo.

La eutanasia fue el principal tema sobre el que hablaron este viernes el presidente Yamandú Orsi y el papa León XIV, en el marco de su encuentro en el Vaticano.



Un equipo de Telemundo sigue la gira presidencial en Italia. pic.twitter.com/q0QbRYNZgY — Telemundo (@TelemundoUY) October 17, 2025



Un equipo de Telemundo sigue la gira presidencial en Italia. pic.twitter.com/q0QbRYNZgY — Telemundo (@TelemundoUY) October 17, 2025 Orsi también habló sobre la posibilidad de que el papa viaje a Uruguay. “Tiene muchas ganas. Analizamos incluso cómo su antecesor se quedó con esa aspiración e ir al Río de la Playa. Él quizás vaya a Buenos Aires y le gustaría ir a Uruguay”, dijo.

“La intención la tiene, me dejó claro que el año que viene quiere empezar ese peregrinar que tiene los papas desde Juan Pablo II para acá. No tiene otra opción porque la gente los espera. Teníamos mucha expectativa con Francisco, no se dio, pero este manifiesta toda su intención. Veremos. También tiene un mundo para recorrer”, agregó el presidente. El mandatario también contó que le regaló a León un libro sobre la vida del Padre Cacho, que hablaron sobre el significado de la Virgen de los Treinta y Tres en la historia del país, y dijo que le obsequió una obra de Pablo Atchugarry: una paloma de la paz que será instalada en los jardines del Vaticano. Dijo que también hablaron del discurso del papa en la FAO, donde Orsi también hizo una ponencia. “Es un defensor del multilateralismo y eso nos reconforta”.