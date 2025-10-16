Medios internacionales se hicieron eco de la histórica aprobación de ley de eutanasia en Uruguay: aquí las principales portadas

La ley de muerte digna , que legaliza la eutanasia en Uruguay , fue aprobada este miércoles por la noche en la Cámara de Senadores con los votos del Frente Amplio , la senadora nacionalista Graciela Bianchi , y los colorados Ope Pasquet —que relevó por la jornada a Robert Silva— y Heber Duque , suplente de Andrés Ojeda.

El proyecto fue aprobado por 20 votos en 31 , tras un debate que se extendió por casi medio día. Hubo público durante toda la sesión en las barras del Palacio Legislativo , que fueron desalojadas tras la votación ante los gritos de una detractora de la nueva normativa.

Con esta aprobación, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular por ley la eutanasia, que se aplicará en casos de enfermedad incurable o sufrimiento extremo . Si bien Colombia y Ecuador ya habían despenalizado el procedimiento, lo hicieron mediante fallos judiciales. Además, Uruguay se sumó a la lista de once países del mundo que han legalizado la eutanasia activa , en la que un médico induce la muerte del paciente.

Tal como ocurrió cuando la ley obtuvo media sanción en Diputados, los medios internacionales se hicieron eco de la noticia y destacaron el carácter histórico de la decisión.

En Argentina, La Nación tituló: “Uruguay legalizó la eutanasia en una histórica votación en el Senado”. Por su parte, Clarín destacó: “Proyecto de Muerte Digna: Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina con una ley de eutanasia”.

descarga (3)

Desde España, El País de Madrid publicó: “Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina”, y agregó: “Tras un recorrido legislativo de cinco años, el Senado habilita la muerte digna en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo”. El medio recordó además que en Colombia y Ecuador el procedimiento fue despenalizado a través de fallos de la Corte Constitucional.

Captura de pantalla 2025-10-16 100111

El medio alemán DW también se refirió al tema con el titular: “Uruguay aprueba ley de eutanasia por mayoría en el Senado”, y subrayó que “la norma titulada ‘Muerte Digna’ fue aprobada tras una amplia discusión. Uruguay se convierte en la primera nación de Sudamérica que aprueba la eutanasia mediante una ley”.

Captura de pantalla 2025-10-16 102011

Otros medios como CNN, La Vanguardia e Infobae también difundieron la noticia, resaltando que Uruguay dio un paso pionero en la región al reconocer por ley el derecho a una muerte digna.

Captura de pantalla 2025-10-16 100216