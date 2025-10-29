Dólar
PAPA

El Papa León XIV aseguró que la Iglesia no "tolerará ni justificará jamás ninguna forma de antisemitismo"

León XIV destacó que los cristianos y los judíos comparten "raíces espirituales comunes" y deben seguir trabajando juntos en la construcción de la paz, la amistad y la comprensión mutua

29 de octubre 2025 - 15:22hs
Papa León XIV

Papa León XIV

Alberto PIZZOLI / AFP

Durante una audiencia general celebrada esta mañana en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV reiteró el compromiso de la Iglesia Católica con la lucha contra el antisemitismo y destacó "el amor y la reverencia especiales por el pueblo judío".

Entre los asistentes se encontraba Claudio Epelman, comisionado del Congreso Judío Mundial para el dialogo interreligioso, quien fue especialmente invitado a participar de este encuentro en el marco del 60º aniversario de la declaración Nostra Aetate.

En su mensaje, el Sumo Pontífice subrayó que "la Iglesia no tolerará ni justificará jamás ninguna forma de antisemitismo, porque va contra la fe cristiana y la dignidad humana", según recoge un comunicado del Congreso Judío Latinoamericano.

León XIV insistió en que los cristianos y los judíos comparten "raíces espirituales comunes" y deben seguir trabajando juntos en la construcción de la paz, la amistad y la comprensión mutua.

El Papa también recordó que la Nostra Aetate, promulgada por el Concilio Vaticano II, transformó la relación entre católicos y judíos, promoviendo la reconciliación después de siglos de incomprensiones y tensiones.

"Nuestro camino debe continuar, con esperanza y firmeza, porque aún queda mucho por hacer para erradicar el odio y la discriminación", sostuvo.

Consultado tras la audiencia, Claudio Epelman expresó: "Lo dicho por el Papa León XIV representa un paso enorme en la relación entre judíos y católicos. Renueva nuestro compromiso de trabajar conjuntamente por un mundo más fraterno y justo, donde la paz y el respeto sean los pilares de la convivencia humana".

En una carta enviada por el Sumo Pontífice a Claudio Epelman el pasado 8 de mayo, de la que da cuenta el Congreso Judío Latinoamericano, León XIV expresó: "Confiando en la ayuda del Todopoderoso, me comprometo a continuar y fortalecer el diálogo y la cooperación de la Iglesia con el pueblo judío, en el espíritu de la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II".

