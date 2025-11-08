Dólar
/ Economía y Empresas / CONSUMO

Venta de vehículos 0 km mantiene el impulso y podría marcar otro récord anual

Octubre fue el mejor mes de 2025, con más de 7.000 unidades comercializadas. La estabilidad del dólar y la alta demanda de SUV sostienen el dinamismo del mercado automotor

8 de noviembre 2025 - 14:26hs
image

La venta de vehículos 0 km volvió a crecer en octubre y registró el mejor mes en lo que va de 2025, con 7.039 unidades, lo que representa un crecimiento de 5,5% en la comparación interanual.

Un aspecto que sigue ayudando al dinamismo del sector es el precio del dólar, que se mantiene sin grandes variaciones cerca de $40 y con un descenso de casi 10%, en sintonía con el debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel global.

Las ventas de 0 km en octubre

Los datos divulgados por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) muestran que se colocaron 2.433 automóviles, 1,3% más respecto a igual mes del año pasado.

En el segmento de utilitarios deportivos (SUV) se vendieron 2.623 unidades, con una expansión interanual de 52%.

La categoría de utilitarios vendió 1.684 vehículos, 26% menos que en octubre de 2024.

Ventas de 0 km crecen 10% en lo que va de 2025

La comercialización total del mercado en el acumulado anual es de 57.994 unidades, 5.468 (+10,4%) vehículos por encima de las ventas realizadas en igual período de 2024.

El mercado de vehículos 0 km en Uruguay viene de crecer en 2024 por cuarto año consecutivo y registrar ventas récord si se consideran las unidades vendidas en todos los segmentos (65.909).

En 2025 se encamina a conseguir una nueva marca histórica. A falta de dos meses para terminar el año, las ventas se ubican 7.915 unidades por debajo del total registrado el año pasado, una diferencia que factiblemente será superada.

