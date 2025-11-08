Alerta en el hogar: estos son los electrodomésticos que pueden provocar un incendio si se conectan a alargadores
De acuerdo a expertos consultados por el portal Scc10, ciertos productos nunca deben exponerse a estos artículos intermediarios, ya que consumen mucha energía o funcionan de forma continua.
8 de noviembre 2025 - 15:32hs
El desarrollo e incorporación al hogar de nuevos electrodomésticos destinados a brindar mayores comodidades despiertan ciertos riesgos al momento de conectarlos a la red de corriente a través de alargadores.
Es que no todos están exentos de sobrecalentamientos, cables derretidos, cortocircuitos o incluso incendios.
De acuerdo a expertos consultados por el portal Scc10, ciertos electrodomésticos nunca deben exponerse a estos artículos intermediarios, ya que consumen mucha energía o funcionan de forma continua.
¿Cuáles son los electrodomésticos que nunca deben conectarse a alargadores?
Heladeras
Al funcionar las 24 horas del día, el compresor de las heladras generan picos de corriente que pueden sobrecargar los cables de extensión, especialmente si hay otros electrodomésticos conectados al mismo enchufe. Lo ideal es que siempre estén conectado a un enchufe de pared exclusivo.
Freezer o congeladores
Al igual que las heladeras, los congeladores funcionan de forma continua y requieren un alto consumo de energía. Los cables de extensión comunes no soportan la corriente necesaria y pueden sobrecalentarse, aumentando el riesgo de accidentes, especialmente en garajes o balcones.
Microondas
Los microondas requieren una alta corriente de forma instantánea. Conectarlos a alargadores de baja capacidad puede provocar sobrecalentamiento, cables derretidos y cortocircuitos. La opción más segura es utilizar una toma de corriente de pared exclusiva.
Cafeteras
El calentamiento rápido del agua genera picos de energía que pueden sobrecargar los cables de extensión, afectar el rendimiento de los electrodomésticos e incluso provocar cortocircuitos.
Tostadoras
Los electrodomésticos con resistencias internas consumen mucha energía en poco tiempo. El uso de alargadores puede provocar sobrecalentamiento y riesgo de accidentes, especialmente si se conectan varios aparatos a la vez.
Freidoras
Las freidoras de aire, las parrillas y las sandwicheras requieren un alto consumo de energía. Conectar varios electrodomésticos al mismo alargador puede provocar sobrecalentamiento y riesgo de cortocircuito.
Aspiradoras
El uso de alargadores puede dañar los cables debido a la torsión y el arrastre, aumentando el riesgo de cortocircuitos y fallos en el motor.
Aire acondicionado
El consumo de energía al arrancar el compresor es elevado. Los alargadores convencionales no soportan esta carga, lo que supone un riesgo de sobrecarga eléctrica e incendio.
¿Cómo saber si un alargador es de buena calidad?
El portal especializado en contenido energético Reporteminero.com detalló las cinco pautas clave para efectuar un uso seguro de los alargadores.
Verificar la etiqueta y la potencia máxima: cada alargador indica la capacidad de carga que soporta. Por ejemplo, si el límite es de 1.000 W, no se deben conectar electrodomésticos de alta potencia como secadores, microondas, hervidores o refrigeradores. Estos aparatos deben conectarse directamente al tomacorriente de la pared.
Elegir alargadores con mecanismos de seguridad: los modelos con fusibles internos e interruptores con luz indicadora cortan automáticamente la corriente en caso de sobrecarga, evitando daños mayores.
Evitar zonas peligrosas: no instalar alargadores cerca de cortinas, polvo acumulado o agua, como lavamanos, ya que esto aumenta el riesgo de cortocircuitos e incendios.
No enrollar los alargadores mientras están en uso: esto genera exceso de calor, que puede derivar en un incendio. Siempre desenrolla completamente el cable antes de enchufarlo.
Revisar periódicamente el estado del alargador: inspecciona cables, conexiones y enchufes. Si detectas desgaste, decoloración o conexiones flojas, reemplázalo inmediatamente.