Cultura y Espectáculos / REVELACIONES

¿Un papa cinéfilo? León XIV reveló cuáles son sus cuatro películas favoritas (y ninguna es Cónclave)

El papa ofrecerá una audiencia especial el sábado en el Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Viggo Mortensen y Monica Bellucci

12 de noviembre 2025 - 15:44hs
El papa León XIV desempeñó el cargo de obispo y otros roles eclesiásticos en Perú

El papa León XIV desempeñó el cargo de obispo y otros roles eclesiásticos en Perú

Getty Images

El papa León XIV enumeró este miércoles sus cuatro películas favoritas antes de una reunión especial con celebridades de Hollywood y directores ganadores del Oscar en el Vaticano.

El pontífice eligió películas conmovedoras, entre ellas el clásico de Frank Capra de 1946 ¡Qué bello es vivir!, protagonizada por James Stewart, en la que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de familia desesperado.

image
&iexcl;Qu&eacute; bello es vivir!

¡Qué bello es vivir!

En un video difundido por el Vaticano, citó también el musical de Robert Wise La novicia rebelde (1965) y el drama familiar de Robert Redford Gente como uno (1980).

image
La novicia rebelde

La novicia rebelde

Otra de sus películas favoritas es La vida es bella (1997) de Roberto Benigni, sobre un padre que intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

El Vaticano afirmó que León XIV había elegido "las películas más significativas para él".

image
La vida es bella

La vida es bella

El papa, nombrado al frente de la Iglesia católica en mayo, ofrecerá una audiencia especial el sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci.

También se espera la asistencia de directores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.

El pontífice, de 70 años, espera "profundizar el diálogo con el mundo del cine (...) explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos", declaró el Vaticano en un comunicado.

El evento está organizado por el Vaticano como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica.

AFP

