¿Un papa cinéfilo? León XIV reveló cuáles son sus cuatro películas favoritas (y ninguna es Cónclave)

El papa León XIV desempeñó el cargo de obispo y otros roles eclesiásticos en Perú

El papa León XIV enumeró este miércoles sus cuatro películas favoritas antes de una reunión especial con celebridades de Hollywood y directores ganadores del Oscar en el Vaticano.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El pontífice eligió películas conmovedoras, entre ellas e l clásico de Frank Capra de 1946 ¡Qué bello es vivir! , protagonizada por James Stewart, en la que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de familia desesperado.

En un video difundido por el Vaticano, citó también el musical de Robert Wise La novicia rebelde (1965) y el drama familiar de Robert Redford Gente como uno (1980).

SUMO PONTÍFICE León XIV habla de su amor por el cine: "La novicia rebelde" y "La vida es bella" entre sus películas favoritas

ENTREVISTA Javier Cercas y el vértigo de un libro que rompió 2000 años de tradición en el Vaticano: "Un escritor que no corre riesgos no es un escritor: es un escribano"

Otra de sus películas favoritas es La vida es bella (1997) de Roberto Benigni, sobre un padre que intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

El Vaticano afirmó que León XIV había elegido "las películas más significativas para él".

image La vida es bella

El papa, nombrado al frente de la Iglesia católica en mayo, ofrecerá una audiencia especial el sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci.

También se espera la asistencia de directores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.

El pontífice, de 70 años, espera "profundizar el diálogo con el mundo del cine (...) explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos", declaró el Vaticano en un comunicado.

El evento está organizado por el Vaticano como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica.

AFP