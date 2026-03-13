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/ Cultura y Espectáculos / SEMANA DE TURISMO

Semana de la Cerveza 2026: la lista completa de los artistas que se presentarán en la fiesta de Paysandú

La Semana de la Cerveza irá desde el domingo 28 de marzo al domingo 5 de abril

13 de marzo 2026 - 14:23hs
Semana de la Cerveza en Paysandú

Semana de la Cerveza en Paysandú

Andres Franco/El Telegrafo

La Semana de la Cerveza, fiesta tradicional de la ciudad de Paysandú que se celebra en semana de Turismo desde 1966, le dará el puntapié inicial a su 59 edición el próximo domingo 28 de marzo.

Este año, el predio ferial ubicado a orillas del Río Uruguay será de más de cuatro hectáreas, donde se concentrará la feria artesanal, además de diferentes áreas de entretenimiento, gastronomía, shows en vivo, exposiciones y patios cerveceros.

El principal atractivo, de todos modos, suelen ser los shows musicales que se presentan cada año en el Anfiteatro del Río Uruguay, y en esta edición habrá varios para atender. Entre los artistas destacados que pasarán por la Semana de la Cerveza están Lucas Sugo, Luana, Ciro ylos Persas, Paulo Londra y más.

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Los precios para cada espectáculo varían (las primeras tandas empiezan en $300 y luego suben), y el abono para entrar al predio cuesta $150. Las localidades se pueden comprar en RedTickets.

Programación completa de la Semana de la Cerveza

Sábado 28

  • Elección de reinas y princesas
  • Catherine Vergnes
  • Lucas Sugo

Domingo 29

  • Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo
  • Los Tekis

Lunes 30

  • Max Carra
  • Roze
  • Marama

Martes 31

  • La penúltima
  • Un poco de ruido

Miércoles 1

  • Luana
  • Chacho Ramos
  • Ángela Leiva

Jueves 2

  • Cruzando el charco
  • Ciro y los Persas

Viernes 3

  • Dark Jail 10 años
  • Cazzu

Sábado 4

  • Big One
  • Paulo Londra

Domingo 5

  • Cazadoras doradas - Guarreras K-Pop
Temas:

Semana de la Cerveza Paysandú Espectáculos

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