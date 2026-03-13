Semana de la Cerveza 2026: la lista completa de los artistas que se presentarán en la fiesta de Paysandú

La Semana de la Cerveza, fiesta tradicional de la ciudad de Paysandú que se celebra en semana de Turismo desde 1966, le dará el puntapié inicial a su 59 edición el próximo domingo 28 de marzo.
Este año, el predio ferial ubicado a orillas del Río Uruguay será de más de cuatro hectáreas, donde se concentrará la feria artesanal, además de diferentes áreas de entretenimiento, gastronomía, shows en vivo, exposiciones y patios cerveceros.
El principal atractivo, de todos modos, suelen ser los shows musicales que se presentan cada año en el Anfiteatro del Río Uruguay, y en esta edición habrá varios para atender. Entre los artistas destacados que pasarán por la Semana de la Cerveza están Lucas Sugo, Luana, Ciro ylos Persas, Paulo Londra y más.
Los precios para cada espectáculo varían (las primeras tandas empiezan en $300 y luego suben), y el abono para entrar al predio cuesta $150. Las localidades se pueden comprar en RedTickets.