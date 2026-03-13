Semana de la Cerveza 2026: la lista completa de los artistas que se presentarán en la fiesta de Paysandú

Semana de la Cerveza en Paysandú Andres Franco/El Telegrafo

La Semana de la Cerveza, fiesta tradicional de la ciudad de Paysandú que se celebra en semana de Turismo desde 1966, le dará el puntapié inicial a su 59 edición el próximo domingo 28 de marzo.

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Este año, el predio ferial ubicado a orillas del Río Uruguay será de más de cuatro hectáreas, donde se concentrará la feria artesanal, además de diferentes áreas de entretenimiento, gastronomía, shows en vivo, exposiciones y patios cerveceros.

El principal atractivo, de todos modos, suelen ser los shows musicales que se presentan cada año en el Anfiteatro del Río Uruguay, y en esta edición habrá varios para atender. Entre los artistas destacados que pasarán por la Semana de la Cerveza están Lucas Sugo, Luana, Ciro ylos Persas, Paulo Londra y más.

Los precios para cada espectáculo varían (las primeras tandas empiezan en $300 y luego suben), y el abono para entrar al predio cuesta $150. Las localidades se pueden comprar en RedTickets.

Programación completa de la Semana de la Cerveza Sábado 28 Elección de reinas y princesas

Catherine Vergnes

Lucas Sugo Domingo 29 Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo

Los Tekis Lunes 30 Max Carra

Roze

Marama Martes 31 La penúltima

Un poco de ruido Miércoles 1 Luana

Chacho Ramos

Ángela Leiva Jueves 2 Cruzando el charco

Ciro y los Persas Viernes 3 Dark Jail 10 años

Cazzu Sábado 4 Big One

Paulo Londra Domingo 5 Cazadoras doradas - Guarreras K-Pop