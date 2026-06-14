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Murió Mario "Chichito" Cabral: el músico había sido parte de Tótem y fue recordado por Ruben Rada en redes sociales

Su amigo Ruben Rada lo definió como "un maravilloso personaje" y como alguien "muy importante en la música uruguaya"

14 de junio de 2026 18:26 hs
Archivo: Mario Chichito Cabral

Archivo: Mario "Chichito" Cabral

El músico percusionista Mario "Chichito" Cabral murió este sábado y fue recordado por su amigo Ruben Rada en sus redes sociales, donde lo definió como "un maravilloso personaje".

"Un abrazo enorme y sincero a su familia, a sus seres queridos, a todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él música y vida", escribió el artista sobre su amigo en su cuenta de Instagram.

Chichito fue integrante del Kinto y de Tótem. Rada aseguró que junto a Eduardo Mateo crearon el ritmo "El Toco". Cabral fue autor de Don Pascual, Orejas, y Días de esos, entre otras obras.

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Embed - Ruben Rada on Instagram: "Ayer nos dejó el enorme Mario «Chichito» Cabral… un amigo, un maravilloso personaje. Un abrazo enorme y sincero a su familia, a sus seres queridos, a todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él música y vida. Chichito fue muy importante en la música uruguaya siendo integrante del Kinto y de Tótem. Junto a Eduardo Mateo crearon «El Toco», ese ritmo único, y juntos empezamos a usar las tumbadoras para tocar Candombe Rock. Fue autor de «Don Pascual», «Orejas», «Días de esos», entre otras. En Tótem… el nombre lo puso él. Estábamos en un boliche, buscando nombre, y Chichito saltó: «¡Tótem!». Después nos explicó: TOdos TEnemos Música. Dicen que cuando Chichito estaba viviendo en Hamburgo, andaba por todos lados con su bongó (porque no se fiaba de dejarlo en el lugar donde se quedaba), y un día fue a un club nocturno a ver una banda que ensayaba, y el vocalista le pidió si podía hacer una base latina para un tema que estaban probando… y parece que esa banda eran los Rolling Stones! Encontrase con Chichito en cualquier lado siempre era una fiesta. Podría hablar horas y horas de Chichito, pero hoy toca despedirte, hermano, con el amor de siempre Gracias por todo, Chichito. Todos tenemos música."
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El músico también era recordado por un presunto encuentro con los Rolling Stone en Alemania en 1968, el mito afirma que le pidieron una base latina para un tema que estaban probando. La historia, por supuesto, no es oficial ni tampoco ha tenido una confirmación.

Cabral también era el padre del grafitero Felipe Cabral, más conocido como Plef, quien fue asesinado en 2019.

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