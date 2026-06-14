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/ Cultura y Espectáculos / BRASIL

Murió el influencer argentino Gaspi en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro: quién era el reconocido youtuber

El cantante estadounidense Oliver Tree fue otro de los fallecidos en el choque aéreo de este domingo

14 de junio de 2026 16:13 hs
Gaspi, influencer argentino de 23 años

Gaspi, influencer argentino de 23 años

Gaspar Prim Díaz, más conocido como "Gaspi" en redes sociales donde hacía contenido humorístico, fue uno de los seis muertos del accidente de helicópteros en Río de Janeiro.

El influencer argentino de 23 años tenía casi tres millones de seguidores en Instagram, casi la misma cantidad que en la red social YouTube. El joven se caracterizaba por hacer contenido en la calle, donde hacía preguntas incómodas a distintas personas y era reconocido por la voz rasposa con la que hablaba.

Gaspi llegó a realizar contenidos junto a otros famosos influencers como los españoles Ibai Llanos o El Rubius, entre otros.

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El cantante estadounidense Oliver Tree fue otra de las víctimas mortales del choque de helicópteros de este domingo en Río de Janeiro, informó el medio brasileño Folha de San Pablo. Además del argentino y el norteamericano, estaban el productor musical y DJ brasileño Lucas Frota y el cineasta argentino Lucas Vignole, según el mismo medio.

Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro
Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro

La colisión de dos helicópteros fue sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de la ciudad carioca. El portavoz de Bomberos detalló que el accidente aéreo se registró poco antes de las 09:00, hora de Brasil, y que al llegar los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima mortal fue encontrada en el segundo helicóptero, el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto de ambas aeronaves en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aclaró que el incendio ya fue controlado y que los equipos de bomberos aún permanecen en el lugar para remover los restos de las aeronaves y los automóviles afectados. Ambos pilotos, según el alcalde, contaban con "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación.

De acuerdo con la autoridad municipal, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recabadas para ponerlas a disposición de los peritos aeronáuticos. Las causas del siniestro están siendo investigadas la Fuerza Aérea Brasileña.

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