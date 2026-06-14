Choque de dos helicópteros en Río de Janeiro dejó seis muertos: autoridades brasileñas están investigando los hechos

La colisión de dos helicópteros la mañana de este domingo en Río de Janeiro dejó un saldo de seis muertos . El hecho ocurrió sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de la ciudad carioca.

El portavoz de Bomberos detalló que el accidente aéreo se registró poco antes de las 09:00 , hora de Brasil, y que al llegar los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves.

La sexta víctima mortal fue encontrada en el segundo helicóptero , el cual cayó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

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El vocero reportó que, debido a la fuerza del impacto de ambas aeronaves en el aire, múltiples piezas y fragmentos de los helicópteros salieron proyectados hacia los edificios residenciales y comerciales aledaños.

Una de las aeronaves se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aclaró que el incendio ya fue controlado y que los equipos de bomberos aún permanecen en el lugar para remover los restos de las aeronaves y los automóviles afectados.

Así mismo, Cavaliere detalló que en uno de los helicópteros viajaba el piloto junto a cuatro personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, sin aclarar el país, mientras que en la otra viajaba solo el piloto. Ambos pilotos, según el alcalde, contaban con "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación.

Según el funcionario, las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense.

De acuerdo con la autoridad municipal, el área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recabadas para ponerlas a disposición de los peritos aeronáuticos. Las causas del siniestro están siendo investigadas la Fuerza Aérea Brasileña.

Con información de EFE.