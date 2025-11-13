Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / REDES SOCIALES

El extraño accidente que protagonizó un periodista de El Espectador y su reclamo en redes: "¿Quién se hace cargo?"

El periodista deportivo de El Espectador Fabián Bertolini sufrió daños en su auto en un accidente que involucró a un ómnibus y una bolsa de material que explotó

13 de noviembre 2025 - 16:03hs
Fabián Chiquito Bertolini y su auto luego del accidente

Fabián "Chiquito" Bertolini y su auto luego del accidente

El periodista deportivo y relator de El Espectador, Fabián "Chiquito" Bertolini, contó en sus redes sociales que vivió un extraño accidente en las calles de Montevideo que dañó su auto mientras circulaba con su hija, y reclamó en su posteo por las posibles secuelas, además de preguntar quién se haría cargo del incidente.

Bertolini se quejó del tránsito de la ciudad en una publicación que hizo en la red social X (antes Twitter): "Montevideo siendo una 'jungla'", escribió. "Calles rotas, calles cortadas, balizas por todos lados y por ende, material y sus bolsas tiradas".

El relator contó que mientras circulaba por Avenida Italia y Santa Mónica, en Carrasco, en dirección al Centro, "un ómnibus de línea de Cuctsa circulaba a alta velocidad y pasó por arriba de una bolsa de material (a pocos metros había obreros trabajando en una parada)".

Más noticias
Se publicó el rating de radios y marca la competencia entre radios deportivas
RADIO

Por primera vez tres radios deportivas compitieron en el dial: quién ganó entre El Espectador deportes, Carve Deportiva y Sport 890

¿quien gana en la manana periodistica de las radios uruguayas? lo que dice el rating sobre la disputa entre sarandi, azul y del sol
RADIO URUGUAYA

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol

Según explicó Bertolini, la bolsa explotó "y el material que estaba en ella impactó sobre mi auto". El periodista mostró las fotos del bloque de mezcla que pegó en su vehículo, con un fragmento de la bolsa todavía adherido.

"Lo material es lo de menos y poco importa", agregó Bertolini. "Si había lesionados leves o graves (iba con mi hija), ¿quién se hace cargo? ¿La Intendencia de Montevideo, Cuctsa? En definitiva, nadie".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F_Bertolini/status/1989024842012672228?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

El Espectador Fabián Bertolini Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y el ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
PARLAMENTO

Oposición hizo valer su mayoría, obligó al gobierno a reconocer un error y evidenció un problema que se repite: "Hay un abuso de las excepciones"

Vacas: exportación de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).
POLÉMICA

Un barco con casi 3.000 vacas uruguayas trancado frente a Turquía: decenas han muerto y hay versiones cruzadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos