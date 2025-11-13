El extraño accidente que protagonizó un periodista de El Espectador y su reclamo en redes: "¿Quién se hace cargo?"

Fabián "Chiquito" Bertolini y su auto luego del accidente

El periodista deportivo y relator de El Espectador, Fabián "Chiquito" Bertolini, contó en sus redes sociales que vivió un extraño accidente en las calles de Montevideo que dañó su auto mientras circulaba con su hija, y reclamó en su posteo por las posibles secuelas, además de preguntar quién se haría cargo del incidente.

Bertolini se quejó del tránsito de la ciudad en una publicación que hizo en la red social X (antes Twitter): "Montevideo siendo una 'jungla'", escribió. "Calles rotas, calles cortadas, balizas por todos lados y por ende, material y sus bolsas tiradas".

El relator contó que mientras circulaba por Avenida Italia y Santa Mónica, en Carrasco, en dirección al Centro, "un ómnibus de línea de Cuctsa circulaba a alta velocidad y pasó por arriba de una bolsa de material (a pocos metros había obreros trabajando en una parada)".

Según explicó Bertolini, la bolsa explotó "y el material que estaba en ella impactó sobre mi auto". El periodista mostró las fotos del bloque de mezcla que pegó en su vehículo, con un fragmento de la bolsa todavía adherido.

"Lo material es lo de menos y poco importa", agregó Bertolini. "Si había lesionados leves o graves (iba con mi hija), ¿quién se hace cargo? ¿La Intendencia de Montevideo, Cuctsa? En definitiva, nadie".



Calles rotas, calles cortadas, balizas por todos lados y por ende material y sus bolsas tiradas.



Ómnibus línea Cuctsa circula a la alta velocidad por Avenida Italia y Santa Mónica hacia el centro pasa por arriba una bolsa de material ( a pocos… pic.twitter.com/KD3pZY4674 — Fabián Bertolini (@F_Bertolini) November 13, 2025