Intendencia de Maldonado inició demolición de casa construida ilegalmente en la costa del departamento

La denuncia original había sido presentada por un particular y fue confirmada por esta intendencia. Después de intimar a los responsables de la construcción para que detuvieran las obras, se constató que se colocaron con posterioridad los contenedores.
Fue entonces que la comuna encabezada por Miguel Abella, radicó denuncia penal actuando la Fiscalía Letrada Departamental de 5º Turno y realizó presentación ante la Justicia Civil para remover la construcción irregular y recomponer el territorio.
La Justicia Civil falló a favor de la intendencia, por lo que este jueves a la mañana se comenzó le demolición de lo construido. Luego el acondicionamiento del espacio se realizará en coordinación con el Ministerio de Ambiente.
El intendente Abella afirmó que "es común que llegada esta época" surjan "este tipo de sorpresas", en relación a la víspera de la temporada.
Sin embargo, agregó que construcciones "de este tenor y que haya avanzado de esta manera, está esta sola". "Hay otras que se detectan antes y se comunican, se logra parar a tiempo", sentenció el intendente de Maldonado.