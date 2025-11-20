Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

Intendencia de Maldonado inició demolición de casa construida ilegalmente en la costa del departamento

La vivienda está en una zona costera cercana a Punta Ballena donde no se permiten construcciones livianas ni prefabricadas

20 de noviembre 2025 - 15:32hs
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado

La Intendencia de Maldonado inició los trabajos de demolición de una casa construida de manera irregular sobre la costa del departamento.

La construcción, que no tiene autorización ambiental ni municipal, está en Piedras del Chileno, al este de Punta Ballena y en el territorio que corresponde al municipio de Maldonado.

El terreno en que está la vivienda es de 360 metros cuadrados, en una zona donde no se permiten construcciones livianas ni prefabricadas.

Más noticias
miguel abella: la intendencia de maldonado bajo la aplanadora de seguir construyendo de antia para hacer obras en los barrios que nos faltan
ENTREVISTA

Miguel Abella: la Intendencia de Maldonado bajó "la aplanadora de seguir construyendo" de Antía para hacer obras en "los barrios que nos faltan"

20251109 Incidente entre San Carlos y Atlético Fernandino en Primera división de Maldonado, en OFI
OFI

Violencia en el fútbol de Maldonado: jugadores de San Carlos y Atlético Fernandino se pelearon arriba de un techo, uno agarró una pala y la usó como proyectil

La denuncia original había sido presentada por un particular y fue confirmada por esta intendencia. Después de intimar a los responsables de la construcción para que detuvieran las obras, se constató que se colocaron con posterioridad los contenedores.

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado
Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Casa prefabricada construida de manera ilegal en la costa de Maldonado

Fue entonces que la comuna encabezada por Miguel Abella, radicó denuncia penal actuando la Fiscalía Letrada Departamental de 5º Turno y realizó presentación ante la Justicia Civil para remover la construcción irregular y recomponer el territorio.

La Justicia Civil falló a favor de la intendencia, por lo que este jueves a la mañana se comenzó le demolición de lo construido. Luego el acondicionamiento del espacio se realizará en coordinación con el Ministerio de Ambiente.

El intendente Abella afirmó que "es común que llegada esta época" surjan "este tipo de sorpresas", en relación a la víspera de la temporada.

Sin embargo, agregó que construcciones "de este tenor y que haya avanzado de esta manera, está esta sola". "Hay otras que se detectan antes y se comunican, se logra parar a tiempo", sentenció el intendente de Maldonado.

Temas:

Maldonado intendencia de maldonado Punta Ballena demolición

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre y Alexander Medina
¿CANDIDATOS?

Diego Aguirre y Alexander Medina: los candidatos que entrevistó la AUF cuando cesó a Óscar Tabárez en 2021

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
INDAGATORIA PENAL

Conexión Ganadera: Maximiliano Rodríguez, de Pasfer, dijo que Basso le hacía firmar contratos "como condición" de los US$ 13 millones que le prestó

El incorrecto lavado de manos es una de las formas de contagio.
Una salud

Una bacteria que resiste a los antibióticos avanza en los hospitales de Uruguay: van al menos 16 brotes en menos de un año

Msp por nube de polvo de la Patagonia
ADVERTENCIA

Evitar actividades prolongadas al aire libre y cerrar ventanas: las recomendaciones del MSP por la nube de polvo de la Patagonia

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos