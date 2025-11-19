Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / RANKING

Una bodega uruguaya fue destacada entre las cinco mejores del mundo de The World's 50 Best Vineyards

La lista, donde se puede descubrir los mejores viñedos para visitar en el mundo, es armada en base a la opinión de enófilos de renombre internacional y consumidores exigentes

19 de noviembre 2025 - 13:58hs
Bodega Garzón

Bodega Garzón

Foto: Instagram Bodega Garzón

La reconocida lista The World’s 50 Best Vineyards reveló en las últimas horas su ranking anual donde reconoce a los mejores viñedos del mundo y reconoció entre los 4 mejores a la Bodega Garzón de Maldonado, justo por detrás de Bodegas Ysios, Schloss Johannisberg y la chilena Vik, de los mismos fundadores de la operativa de Vik en Uruguay.

La lista, donde se puede descubrir los mejores viñedos para visitar en el mundo, es armada en base a la opinión de enófilos de renombre internacional y consumidores exigentes.

Más noticias
forbes elige a la bodega espanola marques de murrieta como la mejor de europa
VINO

Forbes elige a la bodega española Marqués de Murrieta como la mejor de Europa

Las oficinas de UKG en Uruguay

El cierre sin aviso de UKG desde adentro: "Fue shockeante, no lo vimos venir ni cerca"

Este lugar, "bendecido" con alguno de los suelos graníticos "más antiguos del mundo", está cerca de Punta del Este y de José Ignacio y se posiciona como referente del panorama vitivinícola, aseguran.

La finca abarca 2.200 hectáreas con una "vibrante" biodiversidad que incluye bosques nativos y palmeras. "Impresionantes ejemplos de las antiguas rocas se adentran en las bodegas subterráneas, integrándose a la perfección en la arquitectura", destacan.

La bodega cuenta con la certificación LEED Plata (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y tiene el apoyo del enólogo Alberto Antonini quien, mediante un trato "delicado", consigue que las "características naturales de la uva se expresen plenamente".

The World’s 50 Best Vineyards subrayó también las "muchas actividades" que tiene el lugar para "entretenerse", desde "senderismo y picnics entre viñedos hasta paseos a caballo y en globo aerostático".

"El campo de golf Garzón Tajamares no solo está salpicado de lagos idílicos (¡y desafiantes!), sino que ha sido modificado por el campeón del Masters y del US Open", marcan.

La gastronomía del lugar corre a cargo del reconocido chef patagónico Francis Mallmann, cuya predilección por cocinar a fuego abierto añade un "toque deliciosamente salvaje a la experiencia culinaria".

El restaurante alojado allí, con capacidad para 120 personas, cuenta con un menú variado, siempre marinado con los vinos exclusivos de la finca.

"Tanto si ya conoce el vino uruguayo como si no, Bodega Garzón se encuentra en la misma latitud que las mejores bodegas de Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Sus 240 hectáreas de viñedo se dividen en más de 1.000 parcelas, cada una identificada por su microclima, orientación, humedad, exposición solar y composición del suelo específicos", afirman y resaltan a la "Tannat" como la uva "más destaca" no solo del Uruguay, sino de la "Bodega Garzón en particular".

El top 15 de The World’s 50 Best Vineyards

  • 1: Vik.
  • 2: Schloss Johannisberg.
  • 3: Bodegas Ysios.
  • 4: Bodega Garzón.
  • 5: Château Smith Haut Lafitte.
  • 6: Klein Constantia Wine Estate.
  • 7: Creation.
  • 8: Maison Ruinart.
  • 9: Château d’Yquem.
  • 10: Montes.
  • 11: Durigutti Family Winemakers.
  • 12: Bodegas Salentein.
  • 13: Jordan Vineyard & Winery.
  • 14: Aperture Cellars.
  • 15: Champagne Bollinger.
Temas:

bodega Bodega Garzón ranking Maldonado The World's 50 Best Vineyards

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Diego García y Emiliano Ancheta
PEÑAROL

La decisión final de Peñarol frente a la posibilidad de que Diego García sea declarado culpable de abuso sexual en una semana

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

Luis Lacalle Pou llegó al LATU junto a Corina Bove
ACTIVIDAD

Cena Anual del CED con Marcos Galperin como orador principal: mirá las fotos del evento

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos