Una bodega uruguaya fue destacada entre las cinco mejores del mundo de The World's 50 Best Vineyards

La reconocida lista The World’s 50 Best Vineyards reveló en las últimas horas su ranking anual donde reconoce a los mejores viñedos del mundo y reconoció entre los 4 mejores a la Bodega Garzón de Maldonado , justo por detrás de Bodegas Ysios, Schloss Johannisberg y la chilena Vik, de los mismos fundadores de la operativa de Vik en Uruguay .

La lista, donde se puede descubrir los mejores viñedos para visitar en el mundo, es armada en base a la opinión de enófilos de renombre internacional y consumidores exigentes .

Ubicada como la cuarta mejor del mundo, la bodega Garzón abrió sus puertas en 2016 y la web de The World’s 50 Best Vineyards la describe bajo la siguiente filosofía: "En lugar de explicarlo, vívelo" .

Este lugar, "bendecido" con alguno de los suelos graníticos "más antiguos del mundo" , está cerca de Punta del Este y de José Ignacio y se posiciona como referente del panorama vitivinícola, aseguran.

La finca abarca 2.200 hectáreas con una "vibrante" biodiversidad que incluye bosques nativos y palmeras. "Impresionantes ejemplos de las antiguas rocas se adentran en las bodegas subterráneas, integrándose a la perfección en la arquitectura", destacan.

La bodega cuenta con la certificación LEED Plata (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y tiene el apoyo del enólogo Alberto Antonini quien, mediante un trato "delicado", consigue que las "características naturales de la uva se expresen plenamente".

The World’s 50 Best Vineyards subrayó también las "muchas actividades" que tiene el lugar para "entretenerse", desde "senderismo y picnics entre viñedos hasta paseos a caballo y en globo aerostático".

"El campo de golf Garzón Tajamares no solo está salpicado de lagos idílicos (¡y desafiantes!), sino que ha sido modificado por el campeón del Masters y del US Open", marcan.

La gastronomía del lugar corre a cargo del reconocido chef patagónico Francis Mallmann, cuya predilección por cocinar a fuego abierto añade un "toque deliciosamente salvaje a la experiencia culinaria".

El restaurante alojado allí, con capacidad para 120 personas, cuenta con un menú variado, siempre marinado con los vinos exclusivos de la finca.

"Tanto si ya conoce el vino uruguayo como si no, Bodega Garzón se encuentra en la misma latitud que las mejores bodegas de Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Sus 240 hectáreas de viñedo se dividen en más de 1.000 parcelas, cada una identificada por su microclima, orientación, humedad, exposición solar y composición del suelo específicos", afirman y resaltan a la "Tannat" como la uva "más destaca" no solo del Uruguay, sino de la "Bodega Garzón en particular".

