Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / UKG

El cierre sin aviso de UKG desde adentro: "Fue shockeante, no lo vimos venir ni cerca"

La multinacional que desembarcó en 2022 en el país y contaba con más de 300 empleados cerró sus operaciones de forma abrupta y sin dar una versión oficial sobre los motivos de su partida.

19 de noviembre 2025 - 13:54hs
Las oficinas de UKG en Uruguay

Las oficinas de UKG en Uruguay

Instagram RudolphArq

UKG se va de Uruguay y ahora la firma que llegó al país hace tres años está en “periodo de transición”, es decir que sus empleados se encuentran en la tarea de transferir sus conocimientos a otros equipos y oficinas y, aunque no todos saben hasta cuándo trabajarán en la multinacional, sí saben que su vida laboral en la empresa llegó a un punto final.

Valeria hasta ayer desarrolladora junior de UKG, trabajó un año y medio en Ultimate Kronos Group y en conversación con El Observador compartió cómo vivió el anuncio del cierre de la tecnológica de este martes: “Temprano, a las 9:30 nos llega un mail diciendo conéctense, que va a haber una información importante, relevante. Nos conectamos, fue una llamada muy breve, súper corta, donde estaba el top de la empresa, el CEO, y nos decía que iban a cerrar operaciones en Uruguay. A la media hora, otra reunión donde les confirmaron “efectivamente están todos despedidos desde el día de hoy”. Del otro lado de la pantalla no estaban sus líderes de todos los días, sino los referentes de la firma a nivel global Jonathan Proffitt, Vice President, Global Workplace de UKG y Jim Joudrey, Chief Technology Officer de la firma.

Otros empleados de la multinacional dedicada a diseñar soluciones tecnológicas para recursos humanos tuvieron una experiencia diferente. En una llamada que se dio aproximadamente a las 10 de la mañana si bien no los echaron de inmediato se enteraron de que su vínculo con la empresa tenía fecha de caducidad. “A otros les decían que era un proceso donde iban a echar algunos hoy y en el resto de los meses que venían cerraban toda la operativa”, describe Valeria y destaca que a todos les dejaron claro que la oficina de UKG en Uruguay cerrará de forma permanente. “Fue muy shockeante en toda la oficina, no lo vimos venir ni cerca”, relata la desarrolladora que reconoció que había un área “un poco floja” en la operativa, pero que eso no los hacía sospechar un cierre tan contundente y abrupto, “pensamos que podía haber algún layoff (despido)”.

Más noticias
Bodega Garzón
RANKING

Una bodega uruguaya fue destacada entre las cinco mejores del mundo de The World's 50 Best Vineyards

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre

Marcos Galperín: "Uruguay va por el camino de liberar, desregular y abrirse al mundo"

“Hace poco habían festejado los 300 empleados”, recuerda la profesional.

La noticia la tomó por sorpresa, a ella y a la gran mayoría de los empleados. Incluso aseguró que la operación de UKG en Uruguay llegó a hacer contrataciones durante el mes de noviembre. En la misma línea, la country manager para Uruguay, Chiara Toscani, había manifestado públicamente su intención de contar con una fuerza laboral de 500 colaboradores en el país.

No es el primer trabajo de Valeria que espera encontrar una nueva oportunidad en un mercado que ya no es desempleo cero, pero sí tiene muchas oportunidades para su perfil. Su mayor desazón, dice, fue el golpe brusco del desmantelamiento una vez que se había creado una cultura organizacional sólida. “Destaco especialmente la calidad del equipo de UKG, era un equipo divino y el cimbronazo más fuerte fue ver cómo te desarman todo de un día para el otro”.

*El nombre de la profesional de UKG es ficticio para preservar su identidad.

Temas:

UKG despidos

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Diego García y Emiliano Ancheta
PEÑAROL

La decisión final de Peñarol frente a la posibilidad de que Diego García sea declarado culpable de abuso sexual en una semana

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

Luis Lacalle Pou llegó al LATU junto a Corina Bove
ACTIVIDAD

Cena Anual del CED con Marcos Galperin como orador principal: mirá las fotos del evento

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos