Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL

Mirá cuántos jugadores de Curazao, la isla caribeña que clasificó al Mundial 2026, nacieron allí

El seleccionado de Concacaf dio la nota en las Eliminatorias y dejó afuera a Jamaica como visitante, obligándola a jugar el Repechaje Internacional; es el país con menos población y menor territorio que disputará su primera Copa del Mundo

19 de noviembre 2025 - 14:59hs
La selección de Curazao clasificó al Mundial 2026, el primero de su historia

La selección de Curazao clasificó al Mundial 2026, el primero de su historia

La selección de Curazao, una isla caribeña que si bien es autónoma, igualmente pertenece a Holanda, logró una histórica clasificación para lo que será el Mundial 2026 tras igualar este martes a última hora de la noche 0-0 en su visita a Jamaica por las Eliminatorias de Concacaf, y de esa manera, obligó a su rival a jugar el Repechaje internacional.

El combinado azul estableciendo un par de récords increíble: se trata del país con menos población que disputará una Copa del Mundo (apenas 155.000 personas) y también el de menor superficie, 444 kilómetros cuadrados.

¿Cuántos jugadores del seleccionado clasificado nacieron en Curazao?

El hecho de que Curazao siga dependiendo de Holanda, permite que todos sus ciudadanos cuenten con pasaporte holandés y gocen de los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea.

Esta causa llevó a un dato increíble: Curazao logró el pasaporte al Mundial 2026 con todos los futbolista nacidos afuera de su territorio y también todos, lo hicieron en Holanda.

Álvaro Recoba, 
FÚTBOL

El Chino Recoba vuelve a dirigir y lo hará en un club aurinegro del exterior, luego de un año y medio sin equipo

La selección uruguaya
MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

El técnico que los llevó a la próxima Copa del Mundo fue el experimentado entrenador holandés Dick Advocaat, quien ya había dirigido, entre otros, a la selección de Holanda.

Temas:

Eliminatorias Curazao Holanda Concacaf Mundial 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Diego García y Emiliano Ancheta
PEÑAROL

La decisión final de Peñarol frente a la posibilidad de que Diego García sea declarado culpable de abuso sexual en una semana

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

24 clasificados al Mundial de rugby

Samoa clasificó con drama y están los 24 equipos del Mundial de Rugby: Uruguay al bombo 3 y se ilusiona con octavos de final

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos