Mirá cuántos jugadores de Curazao, la isla caribeña que clasificó al Mundial 2026, nacieron allí

La selección de Curazao, una isla caribeña que si bien es autónoma, igualmente pertenece a Holanda, logró una histórica clasificación para lo que será el Mundial 2026 tras igualar este martes a última hora de la noche 0-0 en su visita a Jamaica por las Eliminatorias de Concacaf, y de esa manera, obligó a su rival a jugar el Repechaje internacional.
El seleccionado de Concacaf dio la nota en las Eliminatorias y dejó afuera a Jamaica como visitante, obligándola a jugar el Repechaje Internacional; es el país con menos población y menor territorio que disputará su primera Copa del Mundo