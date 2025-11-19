Mirá cuántos jugadores de Curazao, la isla caribeña que clasificó al Mundial 2026, nacieron allí

La selección de Curazao clasificó al Mundial 2026, el primero de su historia

La selección de Curazao, una isla caribeña que si bien es autónoma, igualmente pertenece a Holanda, logró una histórica clasificación para lo que será el Mundial 2026 tras igualar este martes a última hora de la noche 0-0 en su visita a Jamaica por las Eliminatorias de Concacaf, y de esa manera, obligó a su rival a jugar el Repechaje internacional.

El combinado azul estableciendo un par de récords increíble: se trata del país con menos población que disputará una Copa del Mundo (apenas 155.000 personas) y también el de menor superficie, 444 kilómetros cuadrados.

¿Cuántos jugadores del seleccionado clasificado nacieron en Curazao? El hecho de que Curazao siga dependiendo de Holanda, permite que todos sus ciudadanos cuenten con pasaporte holandés y gocen de los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea.

Esta causa llevó a un dato increíble: Curazao logró el pasaporte al Mundial 2026 con todos los futbolista nacidos afuera de su territorio y también todos, lo hicieron en Holanda.

El técnico que los llevó a la próxima Copa del Mundo fue el experimentado entrenador holandés Dick Advocaat, quien ya había dirigido, entre otros, a la selección de Holanda.