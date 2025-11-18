Dólar
Escocia vuelve a una Copa del Mundo tras 28 años: mirá las cinco selecciones europeas que lograron el pasaje al Mundial 2026 este martes

El conjunto británico obtuvo una épica victoria sobre Dinamarca con dos goles en los minutos de adición

18 de noviembre 2025 - 19:01hs
Scott McTominay de Escocia metió un golazo de chilena para abrir el marcador ante Dinamarca por las Eliminatorias europeas

FOTO: AFP

Cinco selecciones de Europa clasificaron este martes a la tarde al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 tras los resultados registrados en los últimos partidos de sus respectivos grupos por las Eliminatorias.

Escocia consiguió una clasificación espectacular jugando como local ganándole 4-2 a Dinamarca en la hora. Así logró el pasaje directo a la Copa del Mundo luego de 28 años sin concurrir. Su último Mundial había sido Francia 98.

Scott McTominay abrió el marcador con una chilena espectacular, empató el rival, pasó nuevamente el conjunto escocés y nuevamente se llegó al empate.

Pero en los minutos de adición, a los 90+2 Tierney y a los 90+8 McLean para conseguir una victoria épica y la clasificación.

Cinco selecciones europeas están en el Mundial 2026

Las cinco selecciones europeas que clasificaron este miércoles fueron España, Suiza, Dinamarca, Austria y Bélgica.

Los belgas golearon 7-0 como local a Liechtenstein y quedaron primeros en su grupo, pasando de manera directa al Mundial 2026.

Por su parte, España igualó 2-2 como local contra Turquía y también sacó pasaje a dicho torneo.

Suiza quedó primero debido a su empate de visitante contra el segundo, Kosovo, y así jugará la próxima Copa del Mundo.

El otro clasificado fue Austria, que empató 1-1 ante Bosnia.

A su vez, como informó Referí, este lunes habían logrado la clasificación los combinados de Holanda y Alemania.

Así quedó el Repechaje europeo

Los seleccionados europeos que no lograron su pasaje directo al Mundial 2026 y quedaron muy cerca de conseguirlo, jugarán un Repechaje.

Así quedaron los bombos y la forma en la que se disputará la competencia en ese continente:

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania
Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia
Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia y Kosovo
Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte

En la primera Eliminatoria del Repechaje, se enfrentarán los combinados del Bombo 1 como locales contra los del 4, y los del 2 frente al 3.

Los que clasifiquen a la segunda, la sede del encuentro será sorteada.

