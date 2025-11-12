Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Las selecciones que pueden clasificarse al Mundial 2026 en la fecha FIFA de noviembre, más allá de la Eliminatoria europea

Aún quedan varios cupos que llenar para la próxima edición de la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá

12 de noviembre 2025 - 17:42hs
La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La doble fecha FIFA de noviembre que está a punto de comenzar, será la última oportunidad para que varias selecciones consigan su cupo directo al Mundial 2026, mientras que otras buscarán llegar al Repechaje.

En ese contexto, los partidos a jugarse toman una relevancia muy importante para varios de esos combinados.

Las selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026, fuera de Europa

Por el lado de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) hay tres clasificados que son los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

La fachada de la AUF
FÚTBOL

Fiscalía archivó denuncia de 12 clubes contra el Comité Ejecutivo de la AUF por balances fraudulentos de US$ 25.000.000; pedirán la revisión del caso

Tres cupos más se definirán en esta doble fecha FIFA de noviembre y los que luchan por los mismos con mayores posibilidades son Panamá, Jamaica y Honduras, aunque no se descartan sorpresas por parte de Surinam, Guatemala, Curazao o Costa Rica.

Las dos mejores selecciones que no aseguren su clasificación en noviembre avanzarán al Repechaje intercontinental, que se jugará en marzo de 2026.

En el caso de las confederaciones de África y de Asia, ya están definidos los equipos que lograron sus cupos directos al Mundial 2026, por lo que solo falta establecer qué equipos irán al Repechaje.

Por el lado de África, se juega un torneo de semifinales y final a partidos únicos, en Marruecos.

Nigeria jugará ante Gabón en una semifinal y Camerún se enfrentará a Congo en la otra. El equipo que gane la final avanzará al Repechaje.

En tanto, en Asia, Emiratos Árabes Unidos e Irak jugarán una serie, de ida y vuelta, para determinar quién irá al Repechaje.

Temas:

FIFA Mundial 2026 Estados Unidos México Canadá Eliminatorias Concacaf

Seguí leyendo

Las más leídas

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF, Tenfield, un nuevo mapa comercial y ¿US$ 20.000.000 de diferencia?

El mensaje de Diego Forlán al ingresar al Salón de la Fama del fútbol
URUGUAYOS

"Un premio que significa muchísimo para mí": Diego Forlán ingresó al Salón de la Fama del fútbol; mirá su saludo al no poder asistir a la ceremonia

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

La bengala que tiró la hinchada de Nacional en el clásico por la final del Torneo Intermedio
INCIDENTES

Cuánto cobró el funcionario de CAFO por ayudar a hinchas de Nacional a entrar la bengala al clásico y cómo ingresó: los detalles de la investigación

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos