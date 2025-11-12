Las selecciones que pueden clasificarse al Mundial 2026 en la fecha FIFA de noviembre, más allá de la Eliminatoria europea

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La doble fecha FIFA de noviembre que está a punto de comenzar, será la última oportunidad para que varias selecciones consigan su cupo directo al Mundial 2026, mientras que otras buscarán llegar al Repechaje.

En ese contexto, los partidos a jugarse toman una relevancia muy importante para varios de esos combinados.

Como informó este miércoles Referí, el panorama en Europa está muy interesante para los últimos cupos que quedan para lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Por el lado de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) hay tres clasificados que son los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Tres cupos más se definirán en esta doble fecha FIFA de noviembre y los que luchan por los mismos con mayores posibilidades son Panamá, Jamaica y Honduras, aunque no se descartan sorpresas por parte de Surinam, Guatemala, Curazao o Costa Rica.

Las dos mejores selecciones que no aseguren su clasificación en noviembre avanzarán al Repechaje intercontinental, que se jugará en marzo de 2026.

En el caso de las confederaciones de África y de Asia, ya están definidos los equipos que lograron sus cupos directos al Mundial 2026, por lo que solo falta establecer qué equipos irán al Repechaje.

Por el lado de África, se juega un torneo de semifinales y final a partidos únicos, en Marruecos.

Nigeria jugará ante Gabón en una semifinal y Camerún se enfrentará a Congo en la otra. El equipo que gane la final avanzará al Repechaje.

En tanto, en Asia, Emiratos Árabes Unidos e Irak jugarán una serie, de ida y vuelta, para determinar quién irá al Repechaje.