Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Mundial 2026: las selecciones de Europa que buscan su clasificación en las dos últimas fechas de Eliminatorias en noviembre; mirá cómo están los grupos

Las doce selecciones ganadoras de grupo se clasifican directamente para el Mundial, mientras que las segundas clasificadas participarán en los play-offs de repesca

12 de noviembre 2025 - 11:24hs
La Copa del Mundo de FIFA en Argentina, previo al Mundial de Qatar 2022
La Copa del Mundo de FIFA en Argentina, previo al Mundial de Qatar 2022 AFP

Antes de la penúltima jornada de la clasificatoria europea para el Mundial 2026, este es el estado de los grupos y las posibilidades de los equipos de sellar el boleto para el evento.

Las doce selecciones ganadoras de grupo se clasifican directamente para el Mundial, mientras que las segundas clasificadas participarán en los play-offs de repesca, junto con las cuatro ganadoras de grupo mejor clasificadas de la Liga de Naciones de la UEFA 2024/25 que no hayan terminado la fase de grupos de la fase de clasificación europea en primer o segundo lugar.

De esa repesca saldrán los últimos cuatro equipos clasificados de la UEFA para la cita mundialista, para la que de momento sólo hay un equipo europeo clasificado: Inglaterra.

Jude Bellingham
Jude Bellingham con la selección de Inglaterra

Jude Bellingham con la selección de Inglaterra

Grupo A

Alemania (9 puntos), Eslovaquia (9), Irlanda del Norte (6), Luxemburgo (0)

Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa ya cuenta con el plantel completo de la selección uruguaya y gana días de trabajo para el próximo amistoso ante México

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

Alemania y Eslovaquia, empatadas a 9 puntos, se asegurarán acabar en las dos primeras posiciones si ganan a Luxemburgo e Irlanda del Norte, respectivamente, y se jugarían la plaza de clasificación directa en la última jornada, el lunes en Leipzig.

Grupo B

Suiza (10), Kosovo (7), Eslovenia (3), Suecia (1)

Suiza tiene asegurado acabar entre los dos primeros y logrará el billete si gana a Suecia y Kosovo no vence a Eslovenia.

A los eslovenos, que ya no pueden clasificarse directamente, no les queda otra que ganar a Kosovo si quieren aspirar a la segunda plaza.

Grupo C

Dinamarca (10), Escocia (10), Grecia (3), Bielorrusia (0)

Dinamarca y Escocia (ambas con 10 puntos) no pueden clasificarse directamente en la próxima jornada y se lo jugarán todo en la última fecha, con un duelo directo en Glasgow.

Grupo D

Francia (10), Ucrania (7), Islandia (4), Azerbaiyán (1)

Francia se clasificará directamente si gana el jueves a Ucrania en París y como mal menor tiene asegurada la segunda plaza.

Grupo E

España (12), Turquía (9), Georgia (3), Bulgaria (0)

España tiene asegurada una de las dos primeras plazas y será mundialista si el sábado gana en Georgia y Turquía no vence a Bulgaria. Le servirá el empate si los turcos pierden.

Grupo F

Portugal (10), Hungría (5), Irlanda (4), Armenia (3)

Portugal se clasificará directamente si vence a la República de Irlanda o si evita la derrota y Hungría no vence a Armenia.

Grupo G

Países Bajos (16), Polonia (13), Finlandia (10), Lituania (3), Malta (2)

Países Bajos tiene asegurada una de las dos primeras plazas y sellará su boleto mundialista si gana a Polonia.

Grupo H

Austria (15), Bosnia-Herzegovina (13), Rumania (10), Chipre (8), San Marino (0)

Austria volverá a un Mundial tras 28 años de ausencia si gana a Chipre el sábado y Bosnia no derrota a Rumania.

Grupo I

Noruega (18), Italia (15), Israel (9), Estonia (4), Moldavia (1)

A Noruega, ausente de un Mundial desde 1998, le sirve la victoria contra Estonia el jueves si Italia no gana a Moldavia. La Azzurra tiene asegurado el repechaje, como en las dos ediciones mundialistas precedentes, instancia en la que quedó eliminada.

Grupo J

Bélgica (14), Macedonia del Norte (13), Gales (10), Kazajistán (7), Liechtenstein (0)

Bélgica se clasificará directamente si vence a Kazajistán y se asegurará una de las dos primeras si empata. También se confirmará entre los dos primeros si pierde y Gales no vence a Liechtenstein.

Grupo K

Inglaterra (18), Albania (11), Serbia (10), Letonia (5), Andorra (1)

Inglaterra ya está clasificada. Albania será segunda y jugará la repesca si vence a Andorra y Serbia pierde contra los ingleses.

Grupo L

Croacia (16), República Checa (13), Islas Feroe (12) Montenegro (6), Gibraltar (0)

Croacia está confirmada entre las dos primeras y se clasificará directamente si evita la derrota ante las Islas Feroe.

Así están las tablas:

Embed

Próximos partidos:

Embed

Temas:

Mundial 2026 Europa

Seguí leyendo

Las más leídas

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF, Tenfield, un nuevo mapa comercial y ¿US$ 20.000.000 de diferencia?

 Matías Arezo en Peñarol
BRASIL

River Plate presentó una queja ante la FIFA para cobrarle a Gremio una deuda por el préstamo a Peñarol de Matías Arezo

Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela
FÚTBOL

La decisión de Flamengo con sus tres jugadores que están en la selección uruguaya, ya que se juegan casi el título de Brasileirao en el clásico ante Fluminense

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos