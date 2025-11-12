Mundial 2026: las selecciones de Europa que buscan su clasificación en las dos últimas fechas de Eliminatorias en noviembre; mirá cómo están los grupos

La Copa del Mundo de FIFA en Argentina, previo al Mundial de Qatar 2022 AFP

Antes de la penúltima jornada de la clasificatoria europea para el Mundial 2026 , este es el estado de los grupos y las posibilidades de los equipos de sellar el boleto para el evento.

Las doce selecciones ganadoras de grupo se clasifican directamente para el Mundial , mientras que las segundas clasificadas participarán en los play-offs de repesca, junto con las cuatro ganadoras de grupo mejor clasificadas de la Liga de Naciones de la UEFA 2024/25 que no hayan terminado la fase de grupos de la fase de clasificación europea en primer o segundo lugar.

De esa repesca saldrán los últimos cuatro equipos clasificados de la UEFA para la cita mundialista, para la que de momento sólo hay un equipo europeo clasificado: Inglaterra .

Alemania y Eslovaquia, empatadas a 9 puntos, se asegurarán acabar en las dos primeras posiciones si ganan a Luxemburgo e Irlanda del Norte, respectivamente, y se jugarían la plaza de clasificación directa en la última jornada, el lunes en Leipzig.

Grupo B

Suiza (10), Kosovo (7), Eslovenia (3), Suecia (1)

Suiza tiene asegurado acabar entre los dos primeros y logrará el billete si gana a Suecia y Kosovo no vence a Eslovenia.

A los eslovenos, que ya no pueden clasificarse directamente, no les queda otra que ganar a Kosovo si quieren aspirar a la segunda plaza.

Grupo C

Dinamarca (10), Escocia (10), Grecia (3), Bielorrusia (0)

Dinamarca y Escocia (ambas con 10 puntos) no pueden clasificarse directamente en la próxima jornada y se lo jugarán todo en la última fecha, con un duelo directo en Glasgow.

Grupo D

Francia (10), Ucrania (7), Islandia (4), Azerbaiyán (1)

Francia se clasificará directamente si gana el jueves a Ucrania en París y como mal menor tiene asegurada la segunda plaza.

Grupo E

España (12), Turquía (9), Georgia (3), Bulgaria (0)

España tiene asegurada una de las dos primeras plazas y será mundialista si el sábado gana en Georgia y Turquía no vence a Bulgaria. Le servirá el empate si los turcos pierden.

Grupo F

Portugal (10), Hungría (5), Irlanda (4), Armenia (3)

Portugal se clasificará directamente si vence a la República de Irlanda o si evita la derrota y Hungría no vence a Armenia.

Grupo G

Países Bajos (16), Polonia (13), Finlandia (10), Lituania (3), Malta (2)

Países Bajos tiene asegurada una de las dos primeras plazas y sellará su boleto mundialista si gana a Polonia.

Grupo H

Austria (15), Bosnia-Herzegovina (13), Rumania (10), Chipre (8), San Marino (0)

Austria volverá a un Mundial tras 28 años de ausencia si gana a Chipre el sábado y Bosnia no derrota a Rumania.

Grupo I

Noruega (18), Italia (15), Israel (9), Estonia (4), Moldavia (1)

A Noruega, ausente de un Mundial desde 1998, le sirve la victoria contra Estonia el jueves si Italia no gana a Moldavia. La Azzurra tiene asegurado el repechaje, como en las dos ediciones mundialistas precedentes, instancia en la que quedó eliminada.

Grupo J

Bélgica (14), Macedonia del Norte (13), Gales (10), Kazajistán (7), Liechtenstein (0)

Bélgica se clasificará directamente si vence a Kazajistán y se asegurará una de las dos primeras si empata. También se confirmará entre los dos primeros si pierde y Gales no vence a Liechtenstein.

Grupo K

Inglaterra (18), Albania (11), Serbia (10), Letonia (5), Andorra (1)

Inglaterra ya está clasificada. Albania será segunda y jugará la repesca si vence a Andorra y Serbia pierde contra los ingleses.

Grupo L

Croacia (16), República Checa (13), Islas Feroe (12) Montenegro (6), Gibraltar (0)

Croacia está confirmada entre las dos primeras y se clasificará directamente si evita la derrota ante las Islas Feroe.

Así están las tablas:

