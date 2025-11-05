Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Accidente laboral fatal en Soriano: un trabajador murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras colocaba un cartel publicitario

El accidente tuvo lugar a unos 50 metros antes del puente sobre el río San Salvador, en el tramo que conecta Mercedes con Dolores

5 de noviembre 2025 - 9:10hs
Accidente laboral en Soriano

Accidente laboral en Soriano

Dolores Digital

Un trabajador de Soriano murió el martes luego de recibir una descarga eléctrica mientras cambiaba junto a otros dos compañeros la imagen de un cartel publicitario, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Soriano a El Observador.

El accidente laboral tuvo lugar a unos 50 metros del puente sobre el río San Salvador, en el tramo que conecta Mercedes con Dolores, informó en primera instancia en medio local Agesor.

La víctima, de 43 años, se encontraba junto a dos compañeros cuando, mientras intentaba colocar una varilla a la lona del cartel, tocó accidentalmente un cable de alta tensión de UTE, de 15.000 voltios, que le causó una descarga eléctrica fatal.

Más noticias
accidente laboral: trabajador de 51 anos murio cuando operaba una maquina retroexcavadora y se le cayo encima un muro
MONTEVIDEO

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Patrullero de la Policía. (Archivo)
TRAGEDIA

Accidente laboral fatal: un albañil murió en Rivera luego de caer del techo de una casa en la que trabajaba

Producto de esta, Sánchez quedó inconsciente y colgado del cartel, ya que se encontraba sujeto con el equipo de seguridad correspondiente.

Los compañeros del trabajador intentaron socorrerlo rápidamente con otras personas que se encontraban en el lugar. Lograron bajarlo del cartel e inmediatamente arribó una ambulancia al lugar, cuyo equipo médico intentó reanimarlo durante unos 40 minutos.

En un primer momento, lograron recuperar el pulso del trabajador, pero este sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte, de acuerdo al consignado medio.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron las diligencias correspondientes. El caso está en manos de la Fiscal Departamental de Dolores, Carla Murchio.

Temas:

Soriano trabajador Descarga eléctrica policía accidente laboral

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde de Real Madrid ante Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas de los medios deportivos españoles a Federico Valverde que terminó lesionado en Real Madrid ante Liverpool por la Champions League

Federico Valverde de Real Madrid marca a Mohamed Salah de Liverpool por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Ante Liverpool, Federico Valverde entró en la historia de Real Madrid igualando a una leyenda

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol
RADIO URUGUAYA

¿Quién gana en la mañana periodística de las radios uruguayas? Lo que dice el rating sobre la disputa entre Sarandí, Azul y Del Sol

Incautación de la serie de allanamientos que acabó con la detención del Betito Suárez
ALLANAMIENTO EN EL CERRO

Armas, drogas y autos de alta gama: así fue el operativo en el que se detuvo al Betito Suárez en el Cerro

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos