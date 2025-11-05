Accidente laboral fatal en Soriano: un trabajador murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras colocaba un cartel publicitario

Un trabajador de Soriano murió el martes luego de recibir una descarga eléctrica mientras cambiaba junto a otros dos compañeros la imagen de un cartel publicitario , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Soriano a El Observador.

El accidente laboral tuvo lugar a unos 50 metros del puente sobre el río San Salvador, en el tramo que conecta Mercedes con Dolores , informó en primera instancia en medio local Agesor.

La víctima, de 43 años, se encontraba junto a dos compañeros cuando, mientras intentaba colocar una varilla a la lona del cartel, tocó accidentalmente un cable de alta tensión de UTE, de 15.000 voltios , que le causó una descarga eléctrica fatal .

TRAGEDIA Accidente laboral fatal: un albañil murió en Rivera luego de caer del techo de una casa en la que trabajaba

MONTEVIDEO Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Producto de esta, Sánchez quedó inconsciente y colgado del cartel , ya que se encontraba sujeto con el equipo de seguridad correspondiente.

Los compañeros del trabajador intentaron socorrerlo rápidamente con otras personas que se encontraban en el lugar. Lograron bajarlo del cartel e inmediatamente arribó una ambulancia al lugar, cuyo equipo médico intentó reanimarlo durante unos 40 minutos.

En un primer momento, lograron recuperar el pulso del trabajador, pero este sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte, de acuerdo al consignado medio.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron las diligencias correspondientes. El caso está en manos de la Fiscal Departamental de Dolores, Carla Murchio.