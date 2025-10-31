Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Balearon en el abdomen a una embarazada en Soriano: fue operada y está internada con respiración artificial

"El embarazo continúa en evolución y con vitalidad fetal conservada", aclaró la Policía.

31 de octubre 2025 - 13:58hs
FocoUy

FocoUy

Foto: FocoUy

Una mujer embarazada de 27 años fue baleada en el abdomen este jueves en la tarde en el asentamiento Calmer de la ciudad de Mercedes (Soriano).

Según detalló la Jefatura de Policía local, el hecho ocurrió a las 19:05 en el barrio ubicado junto al puente de la Ruta 2, en el cruce con la calle Pedro Hors.

La víctima discutió con un vecino y recibió un disparo. Según detalló el vocero de la jefatura, Rodrigo Castro, en diálogo con la prensa, la víctima cursa la semana 21 del embarazo.

Fue trasladada en ambulancia hasta el hospital local, donde fue intervenida quirúrgicamente y ahora permanece internada en cuidados intermedios, en situación estable y con respiración artificial.

"El embarazo continúa en evolución y con vitalidad fetal conservada", aclaró la Policía.

Al momento no hay personas detenidas.

