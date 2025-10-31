Investigan la muerte de una pareja de ancianos en Villa Española: había un arma junto al cuerpo del hombre

La Policía investiga la muerte violenta de una pareja de 81 y 74 años que vivía en el barrio Villa Española de Montevideo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El Observador con fuentes policiales, el hallazgo de los cuerpos se registró este jueves en una casa ubicada en Coruña y Juan Francisco Martínez.

Un vecino que conocía a la pareja se percató que desde hacía días no veía a los moradores de la casa . Al pasar por su domicilio, percibió un olor nauseabundo y llamó a la Policía.

OPERACIÓN Policía de Maldonado incautó varios ladrillos de droga, cargadores y más de mil cartuchos durante un allanamiento en un asentamiento

ENTREVISTA Director de la policía nacional: "En el análisis de los homicidios aparece un denominador común que son las sustancias"

Bomberos lograron ingresar a la casa y encontraron el cuerpo de la mujer sin vida en la sala y el del hombre en el dormitorio. Junto a él, había un revólver calibre 32.

Una de las hipótesis policiales apunta a que se trate de un caso de femicidio y posterior suicidio, aunque por el momento se investiga bajo la carátula de "muerte dudosa". Además, vecinos testificaron que el hombre había presentado conductas violentas con su pareja en años anteriores.

Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que las muertes datarían de varios días atrás.

En el lugar trabajó Policía Científica. El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia.