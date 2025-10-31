Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Investigan la muerte de una pareja de ancianos en Villa Española: había un arma junto al cuerpo del hombre

Vecinos indicaron que el hombre había tenido, años atrás, conductas violentas contra su pareja

31 de octubre 2025 - 12:40hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

La Policía investiga la muerte violenta de una pareja de 81 y 74 años que vivía en el barrio Villa Española de Montevideo.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El Observador con fuentes policiales, el hallazgo de los cuerpos se registró este jueves en una casa ubicada en Coruña y Juan Francisco Martínez.

Un vecino que conocía a la pareja se percató que desde hacía días no veía a los moradores de la casa. Al pasar por su domicilio, percibió un olor nauseabundo y llamó a la Policía.

Más noticias
director de la policia nacional: en el analisis de los homicidios aparece un denominador comun que son las sustancias
ENTREVISTA

Director de la policía nacional: "En el análisis de los homicidios aparece un denominador común que son las sustancias"

Incautación de drogas en Maldonado
OPERACIÓN

Policía de Maldonado incautó varios ladrillos de droga, cargadores y más de mil cartuchos durante un allanamiento en un asentamiento

Bomberos lograron ingresar a la casa y encontraron el cuerpo de la mujer sin vida en la sala y el del hombre en el dormitorio. Junto a él, había un revólver calibre 32.

Una de las hipótesis policiales apunta a que se trate de un caso de femicidio y posterior suicidio, aunque por el momento se investiga bajo la carátula de "muerte dudosa". Además, vecinos testificaron que el hombre había presentado conductas violentas con su pareja en años anteriores.

Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que las muertes datarían de varios días atrás.

En el lugar trabajó Policía Científica. El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia.

Temas:

Villa Española policía Femicidio

Seguí leyendo

Las más leídas

Ministerio de Turismo
OPORTUNIDAD

Llamado laboral del Ministerio de Turismo con sueldo de más de $60 mil por 40 horas semanales: mirá los requisitos y cómo anotarse

Leonardo Cipriani, presidente de ASSE
SALUD

Directorio de ASSE rescindió el convenio con el Círculo Católico firmado durante la gestión de Leonardo Cipriani

Carolina Ache y Francisco Bustillo. Archivo
CASO MARSET

Caso Marset: Bustillo habló por primera vez tras renunciar y dijo que Jorge Díaz "arrastró" a Ache a una operación política

Tránsito en la ciudad de Montevideo
SEGUROS

BCU ordenó suspender la venta de seguros de multas de tránsito ofrecidos por una empresa en internet

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos