Justicia decretó la liquidación de República Ganadera y se rematarán los bienes de la empresa

La jueza de concurso María Constanza Farfalla decretó la liquidación de República Ganadera , con lo cual se suspendió la junta de acreedores que estaba prevista para el 6 de noviembre y se rematarán los bienes que le quedaban a la empresa, según surge de la sentencia a la que accedió El Observador.

La decisión de la jueza implica que llegó a la conclusión de que no es posible mantener la empresa en marcha ni avanzar sobre la propuesta de reorganización planteada por los exdirectores Mauro Mussio y Nicolás Jasidakis.

La jueza tuvo en cuenta que la sindicatura le informó que al 30 de setiembre de 2025, fecha en la que se habían presentado las adhesiones relevantes, no se había llegado a la mayoría. Sin embargo, de lo informado por la síndico Zamira Ayul, surge que tampoco se reunieron las mayorías con "las adhesiones presentadas con posterioridad" a esa fecha.

INDAGATORIA ENAL Manejo irregular de animales en República Ganadera: caravanas colocadas a la fuerza y una misma caravana traspasada cinco veces

CONCURSO República Ganadera: no se llegó a las mayorías necesarias para el acuerdo que evite la liquidación

El último informe se lo entregó el lunes 27 y allí indicó que las adhesiones representan un 40,28% del pasivo quirografario con derecho a voto equivalente a $ 1.608.680.329, por lo que quedaron bastante abajo de superar el 50% que requería la ley concursal.

Al evaluar el informe la jueza Farfalla concluyó que "no resulta posible la aprobación judicial del convenio". Además consideró que la junta de acreedores "carece actualmente de objeto, desde que la concursada no ha presentado ningún convenio en las condiciones y plazos previstos" por lo que la suspendió.

La jueza dispuso entonces "la apertura de la liquidación de la masa activa de República Ganadera SRL, manteniéndose la suspensión de la legitimación de la deudora para disponer y obligar a la masa del concurso".

Los bienes que se rematarán, según el inventario

De acuerdo con el inventario de la empresa en la verificación de créditos, en los diferentes campos que ocupaba República Ganadera, a marzo y mayo de 2025, quedaban 19.271 animales entre toros, vacas invernada y cría (más de 9.500), novillos, vaquillonas y terneros. Aunque de esos animales ya fueron rematados más de 2.700 a pedido de la sindico y autorizado por la jueza.

En hacienda equina había 271 caballos, mientras que en la hacienda ovina se habían contabilizado 12.357 animales, entre carneros, ovejas (más de 8.800), capones, borregos y corderos.

En cuanto a inmuebles figuran la casa en Carrasco donde República Ganadera tenía las oficinas y atendía al público en el último año, ubicado en la calle Eduardo Couture 6570. Se trata de una propiedad de 290 metros cuadrados, valuada en unos U$S 630.000.

El otro inmueble es una casa ubicada en la ciudad de Artigas, en Peatonal Sarandí 518, a cien metros de la principal avenida, que fue valuada por los rematadores Vanoli Brun en el entorno de los U$S 200.000.

En cuanto a maquinaria en el inventario se enumeran dos tractores New Holland (US$ 15.000 cada uno), dos tractores Massey Ferguson, otro International Harvester, otro Massey Ferguson (US$ 25.000), otro John Deere (US$ 2.500), rastra de discos Equus, una desmalezadora para tractor, una motobomba, entre otros además de muebles, electrodomésticos, monitores.

Por último, se rematarán una camioneta Renault Oroch valuada en US$ 19.000; una pickup Fiat Strada, valor US$ 12.000; un camión JAC, valor US$ 15.000 y una vieja camioneta Toyota valuada en US$ 5.000.

El total de los vehículos y los bienes muebles fueron valuados por Vanoli Brun por US$ 285.000.