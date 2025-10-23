Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Viernes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / Member / INDAGATORIA ENAL

Manejo irregular de animales en República Ganadera: caravanas colocadas a la fuerza y una misma caravana traspasada cinco veces

Un testigo que está dispuesto a declarar en fiscalía relató que vio como le sacaban las caravanas al ganado y les colocaban otras; vio más de 4.000 caravanas

23 de octubre 2025 - 6:55hs
Novillos Hereford 01.jpg
El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

Mientras en el juicio concursal de República Ganadera sigue corriendo el plazo, hasta el 6 de noviembre, para que se presenten las firmas de la mayoría de los damnificados y se apruebe un plan de negocios que impida la liquidación, sobre el cual la síndico consideró “inviable”, surgen más detalles sobre irregularidades en el manejo de la empresa con el ganado, en los meses previos a solicitar el concurso e incluso luego, desde mediados de 2024 y en los primeros meses de 2025.

Según información que forma parte del expediente concursal entre julio y noviembre de 2024 se dio una caída abrupta del ganado en stock que tenía la empresa que pasó de 63 mil, a unas 20 mil. Según estimaciones, ello implicó pérdidas de entre US$ 30 y US$ 35 millones.

Ello coincide con testimonios que dan cuenta de que en los días previos a la solicitud de concurso voluntario que la empresa presentó el 26 de noviembre de 2024 –recién la justicia lo decretó el 19 de marzo de 2025- hubo movimientos inusuales en los campos arrendados por República Ganadera.

Más noticias
Prototipo de OPV elaborado por Cardama y aceptado por Luis Lacalle Pou
ARMADA

Siete intentos de garantías, el apoderado español del EuroCommerce y una elección irregular: los fundamentos del gobierno para llevar a Cardama a la Justicia

Ruleta. Archivo
PARLAMENTO

Frente Amplio busca reflotar discusión sobre regulación del juego online

Evolución Ganado declarado por RG

Un testigo que trabajó en esos campos en 2024 y en los primeros meses de 2025, a cuyo testimonio accedió El Observador, relató que durante el fin de semana previo a las elecciones uno de los escritorios con los que trabajaba la empresa movió unos 40 camiones con al menos 30-35 animales en cada uno (que representa casi US$ 1 millón) para luego rematarlos.

Esto coincide con lo que declaró en Fiscalía el encargado de trazabilidad de República Ganadera Rodrigo Pérez que dijo que en diciembre, cuando la empresa ya estaba en trámite de entrar en concurso, “los escritorios se llevaron 10.000 cabezas de ganado”. Dijo que los escritorios que eran Ganadera Norte, Victorica, Zambrano e Indarte.

“Cuando yo llegué a Artigas vi colas de camiones que estaban terminando de cargar. Fue en noviembre o diciembre de 2024. Ante la incertidumbre los escritorios decidieron retirar los ganados que estaban en tenencia de los escritorios, disponible para los nuevos inversores". El encargado de trazabilidad dijo que en su mayoría eran "vacas que estaban pariendo… Se llevaban las madres con los terneros estando ahí abajo, los terneros quedaban ahí tirados".

El testigo, que fue propuesto para declarar ante el fiscal del caso Alejandro Machado, fue más allá y relató que los escritorios “se llevaron todos los animales que pudieron para cobrar". Dijo que se llevaron “al barrer” animales entre los que estaban algunos consignados a ellos pero también otros que eran propiedad de los inversores y los “remarcaron”, lo que significa que les arrancaban las caravanas y le colocaban otras, dejando la original en una caja en su lugar de origen, antes de cargarlos en el camión y llevárselos a sus campos.

A su vez dijo que vio 4.000 caravanas en cajas en un campo en Salto en diciembre del 2024 que en el SNIG figuraban como de "animales vivos sin observaciones" y que "en todos los campos pasaba lo mismo".

Embed

También aseguró que en el período en el que trabajó allí vio que utilizaban las caravanas de los animales muertos para pasárselos a los nuevos inversores, o dejaban esas caravanas en una caja sin reportar las bajas en el SNIG "para no levantar alertas".

Relató que escuchó a los directores y allegados hablar de que le asignaban a los inversores las caravanas que les indicaban y no realizaba contralor alguno, con lo que los animales quedaban "marcados" en el SNIG por falta de trazabilidad o porque pertenecían a otros dueños/inversores, pero lo hacían porque era fácilmente "justificable" ante el MGAP.

Una misma caravana que pasó por cinco propietarios: dos ejemplos

Como ejemplo de todas las irregularidades con las caravanas un inversor de la empresa mostró a El Observador dos ejemplos de caravanas del ganado que tenía a su nombre y que pasaron por varios propietarios aunque en el SNIG figuraban a su nombre.

En uno de esos casos, falsificaron su firma en la guía para traspasar la propiedad a República Ganadera. Más de un año después consignaron los animales a Indarte sin cambio de propiedad (movimientos firmados por R. Pérez Rivero) y luego Indarte le vendió esos animales de vuelta a R.G. Finalmente, República le otorga la propiedad de ese animal a otra clienta, ahora damnificada, quién luego se los consigna de nuevo. O sea que ese animal que estaba a nombre de un damnificado pasó por

Otro ejemplo que tiene registrado el mismo inversor, la caravana de un animal fue consignada al escritorio rural Victorica quienes al mes aproximadamente se lo consignan a RG. Luego la empresa se lo venda otra damnificada y a los tres meses sin su consentimiento se lo vende a otro entonces cliente, ahora acreedor para que al mes se lo consigne de nuevo a R.G quienes al otro mes se lo consignen al escritorio rural Bertsch Correa y San Román quienes a los pocos días lo venden a otro titular.

Indagatoria penal: en qué está

Luego de la reunión que el fiscal Machado y sus adjuntos Leonardo Rosas y Franco López mantuvieron con abogados de las víctimas, el equipo fiscal mantuvo una reunión con el equipo multidisciplinario de lavado que asesora en la investigación para direccionar las actuaciones de todos los organismos.

Según dijeron a El Observador fuentes del caso, en los próximos días serán citados a declarar técnicos del SNGI (Ministerio de Ganadería) así como de la síndico del concurso, Zamira Ayul, quienes declararán en calidad de testigos. Luego, se definirán más citaciones en función de lo que surja de esos testimonios.

Temas:

República Ganadera ganado Caravanas ganado

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

El guiño de Fratti a Cabildo, la influencia de Cairo en la IM y Mercosur avanza con Europa
GALLETA

El guiño de Fratti a Cabildo, la influencia de Cairo en la IM y Mercosur avanza con Europa

El momento en el que la camioneta se accidenta
SINIESTRO

Video: así fue el accidente de un joven alcoholizado que volcó en la rambla del Parque Rodó y está en CTI

Imagen del astillero Cardama
ASTILLERO CARDAMA

Cardama asegura que renovó el aval el 26 de setiembre y que no lo había enviado a Defensa porque se "despistó"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos