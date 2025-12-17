La arenga del Pacha, blancos contra lo woke y las luces amarillas de Orsi

Se va el 2025. El Parlamento ya bajó la cortina aunque los diputados deberán volver este miércoles –cansados tras la interpelación a Mahía– para aprobar discutir varios temas, entre ellos el de lavado de activos y la creación de la investigadora por María Dolores.

Yamandú Orsi cierra su primer año calendario con números muy similares a los de Tabaré Vázquez en su último período. El Pacha Sánchez se mandó una arenga en la despedida del MPP mientras que la investigación judicial por la estafa del Fondo de la Construcción no afectó a los dirigentes del Sunca que recibieron muy buenas votaciones en el congreso del PCU.

Los blancos le pusieron punto final a la autocrítica proponiéndose dar la batalla cultural y combatir el wokismo de cara al 2029.

Luces amarillas

Yamandú Orsi cierra el 2025 con un saldo de aprobación neutro. Esto quiere decir que, punto más punto menos según la encuesta que se mire, hay una cantidad de gente que aprueba su gestión que es igual a la que la desaprueba y, al mismo tiempo, todavía queda un porcentaje importante que se ubica en una zona intermedia (ni aprueba ni desaprueba).

Si se miran las gráficas de Equipos, es una foto prácticamente idéntica a la de Tabaré Vázquez al cierre del primer año de su segundo gobierno. En las consultoras Opción y Cifra la situación es similar aunque con algún número de diferencia.

Orsi llega a esta situación luego de un aumento de la desaprobación (sobre todo explicado por el cambio entre los votantes de la coalición) y una aprobación que si bien tuvo un leve descenso se mantiene bastante estable (de 40% a 36% entre marzo y noviembre). En ese sentido la situación de Vázquez era distinta, porque empezó con una aprobación que superaba el 50% pero venía en un descenso constante.

Si bien es solo un indicador sobre el estado de humor de la opinión pública, los números de Orsi encienden algunas luces amarillas que en el gobierno siguen de cerca.

El MPP y el 1%

El MPP tuvo un botín de más de 400 mil votos y saben que en todo el Frente Amplio irán a por ellos. Por eso sus principales dirigentes miran de reojo los sucesivos respaldos en la izquierda a la propuesta de una sobretasa del Impuesto al Patrimonio a los millonarios, algo que partió de una consigna de socialistas, comunistas y PIT-CNT, pero que con la colaboración del Cinve concitó hasta visiones favorables en moderados como el “Ñato” Lorenzo, Mario Bergara, la Vertiente y el PDC.

El MPP se mantiene firme en el respaldo a la posición de Oddone y de Orsi de que el gobierno ya apostó por un instrumento tributario como la localización del impuesto mínimo global cuyo potencial recaudatorio reivindican como mayor al del gravamen al 1%. En la organización intentan cerrarle el paso a que los corran por izquierda argumentando que lograron aprobar en el Presupuesto un impuesto a las multinacionales.

Sin embargo, fiel a su pragmatismo, la del MPP no es una posición de fondo tajante contra la iniciativa y hay quienes saben que irán monitoreando el tema con el correr de los meses, a sabiendas de que el Partido Comunista intentará mantener en alto esa bandera, pero decididos a que otros no les marquen la cancha. Se espera que la discusión tributaria sea parte de un Plenario en marzo de 2026.

Por otro lado, hubo dirigentes del movimiento que se sorprendieron con que el ministro de Economía fuera tan categórico la semana pasada en Fácil Desviarse, donde afirmó que el impuesto al 1% “no se aplica en ningún lugar del mundo” y mantuvo que “seguramente” desestimule las inversiones extranjeras, al tiempo que alertó que el grupo de los que serían gravados tiene una capacidad “muy alta” de “moverse rápidamente” para evitarlo y localizar su dinero en otra parte.

“Patria pa’ todos”

El MPP tuvo su cierre de año en el Centro de Protección de Choferes cerca de Instrucciones y Millán al canto de “Polvo de estrellas” con el toque en vivo de Gerardo Nieto y bebidas espirituosas para brindar.

El “Pacha” Sánchez estuvo de visita y le dieron el micrófono para arengar a la barra que salió a “construir una victoria popular” para llevar a Orsi de presidente. “Y ahora, como a cualquier proyecto popular toca, en estos años difíciles, defender y sostener un proyecto popular que es asumir que no se puede hacer todo lo que queremos pero que vamos construyendo paso a paso los sueños de que haya una patria pa’ todos o pa’ nadie”, exclamó entre aplausos.

El secretario de la Presidencia también defendió “la construcción de un sujeto político que defienda su destino en clave de soberanía y de liberación nacional”, lo que no se hace con “discurso de barricada” sino “organizando a gente de abajo a construir una propuesta”.

Gramsci en el aire

Aunque breve, el documento de autocrítica de los blancos es bastante jugoso. No tanto por las cuestiones propias de la campaña (que te contamos acá), algo que incluso no cayó bien entre algunos dirigentes, sino por el enfoque que le da a algunos temas.

Uno de ellos es la batalla cultural, un asunto de moda a nivel mundial y que los nacionalistas quieren combatir para 2029. No lo mencionan, pero los lentes que están detrás de esta interpretación son los de Antonio Gramsci, el marxista italiano que desarrolló la teoría de la hegemonía hace casi cien años en sus Cuadernos de la cárcel.

El concepto obsesiona a los principales dirigentes desde hace un buen tiempo e incluso motivó que en 2021 el Instituto Manuel Oribe –el think-tank blanco– organizara un concurso de ensayos sobre su influencia en la estrategia de la izquierda en Uruguay.

El entramado

Hablan de un relato hegemónico instalado por la izquierda que asocia el progreso con sus valores “aunque la realidad y los resultados muchas veces no acompañen esa narrativa”.

Dicen que el FA construyó un “entramado” institucional y cultural que excede la política partidaria y “opera como generador de legitimidad y de visión de país”. Del entramado serían parte “universidades, centros académicos, sindicatos, gremios, asociaciones profesionales, organizaciones sociales e incluso medios de comunicación afines”.

Para los nacionalistas, la asunción de cargos políticos por parte de sindicalistas, académicos y comunicadores tras la elección “confirma” lo que “muchos intuían”: “una red ideológica organizada con participación en múltiples niveles de influencia. Lo que parecía neutralidad era militancia. Y lo que parecía análisis técnico era activismo”.

Un “relato superior”

Como la autocrítica pretende ser el primer paso de un plan político de cara a las próximas elecciones, los blancos dicen que deben relanzarse como “proyecto político-cultural alternativo, con pensamiento propio y arraigo social”.

En este sentido, entienden que una de las claves para recuperar la “centralidad cultural” es el impulso sostenido de una producción intelectual propia, que “cuestione los dogmas de la izquierda y desmonte sus mitos fundacionales”.

“Hay que denunciar, por ejemplo, su excluyente progresismo identitario así como el wokismo, ambas ideologías fragmentadoras que debilitan los vínculos sociales y la noción de bien común. Es tiempo de disputar el espacio simbólico con argumentos, datos, narrativas y propuestas alternativas. Para ello es necesario impulsar y crear un equipo intelectual interdisciplinario, con fundamentos en la libertad, la justicia social, el desarrollo sostenible y el republicanismo”.

Sin la Jutep

La interpelación al ministro de Educación, José Carlos Mahía, por el rol de la Jutep en el caso Danza no tuvo a los integrantes del directorio de ese organismo en el Parlamento y eso molestó a la oposición.

A lo largo del día la principal cuestionada fue la presidenta de la Junta, Ana Ferraris, pero no estaba en sala.

La coalición pidió la renuncia de la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, y cuestionaron las explicaciones de Mahía pero ninguna moción fue aprobada ya que Cabildo Abierto e Identidad Soberana presentaron las suyas y nadie alcanzó las mayorías necesarias.

Cabildo pidió directamente eliminar la Jutep y en su escrito deslindaba de responsabilidad al ministro Mahía.

¿Alianza inesperada?

Identidad Soberana de Gustavo Salle propuso pasar para marzo la votación sobre el proyecto de lavado de activos pero en el oficialismo y también algunos en la oposición pretenden discutirlo este miércoles.

El proyecto va a ser aprobado en general y la mayoría de sus artículos contarán con amplio consenso pero la principal duda que aún no está resuelta es qué va a pasar con el artículo que plantea la eliminación de la fiscalía especializada de lavado de activos. Los blancos ya dijeron que no lo votan y los dos representantes del Partido Colorado en comisión, integrantes de Vamos Uruguay, no lo votaron en esa instancia.

La duda es qué van a hacer los diputados de Unir para crecer, el sector liderado por Andrés Ojeda, porque en el Senado ese sector votó la desaparición de la fiscalía especializada. “Estamos decidiendo”, nos dijo el diputado Felipe Schipani en la tarde del martes.

Los colorados de Vamos Uruguay sí acompañaron en comisión, pese a que cambia un artículo de la LUC, la reducción del tope para hacer operaciones en efectivo de US$ 160 mil a US$ 32 mil. Ojeda, en cambio, calificó esa medida como “probanco”.

Incertidumbre hasta el final

Como en muchas de las votaciones que ocurrieron a lo largo de este año, Cabildo Abierto mantiene en reserva su postura hasta último momento. La idea es que este miércoles también se ponga a debate la creación de una investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto de Colonización y, por ahora, el resultado es incierto.

En los pasillos del Palacio Legislativo, por lo que nos comentaron, llegó a haber intercambios sobre la posible integración de la comisión y quién tendría la presidencia si se aprueba. Desde la oposición aseguran que si logran alinear la mayoría de los votos también tendrán mayoría en la comisión y, en ese contexto, el oficialismo pidió tener al presidente.

Incluso, algunos blancos plantearon postergar la votación para marzo pero los colorados pretenden que se vote ahora y que los partidos tengan que mostrar sus posiciones.

No los salpicó

El Sunca capeó el temporal de los desvíos de recursos del Fondo de la Construcción y sus principales dirigentes quedaron muy bien posicionados en el nuevo Comité Central del Partido Comunista. El caso, que en los últimos meses puso al partido bajo el escrutinio de la Fiscalía y de la Senaclaft, ni siquiera fue motivo de discusión en el Congreso del fin de semana, y la paradoja fue que al día siguiente la Justicia condenó a cuatro personas más que oficiaron de “mulas financieras”, dos de ellas militantes del Sunca que recibían el dinero y luego lo entregaban al ya preso Bruno Bertolio, expresidente del Fosvoc.

Dos exsecretarios generales del gremio como Óscar Andrade y Daniel Diverio salieron entre los cinco comunistas más votados. El “Boca”, irónicamente, tuvo 609 votos. Otra clave del domingo fue que se mantuvo como una de las referentes con más respaldo de la organización la actual secretaria de Finanzas, Laura Alberti, con 526 adhesiones. Ella es la única entre los dirigentes de peso que está indagada en Fiscalía.

Fuentes comunistas nos contaron que en la interna pesó el relato de que hubo “una operación de la derecha” secundada por los medios de comunicación.

Ni Andrade ni Diverio han sido colocados por la Fiscalía en el banquillo de los acusados, aunque la fiscal Gabriela Gómez volvió a mencionar en la audiencia de esta semana que trabaja en esa línea de investigación luego de que los tres primeros militantes del Sunca en ser condenados declararan que ambos estaban al tanto de las maniobras.

El “Boca” rebate enfáticamente esa versión bajo la premisa de que es el último manotazo de ahogado de unos “delincuentes” que están “hasta las manos”. Diverio, en tanto, presentó una pericia privada para demostrar que le falsificaron la firma en documentos vinculados al caso. La prueba aún no ha sido validada por la Fiscalía, que pretende hacer una pericia propia.

“Total discrepancia” con Diverio

El 8 de noviembre había sido la Conferencia Departamental del PCU en Canelones, uno de los brazos más musculosos del partido que llegó a coquetear con la idea de disputarle la intendencia al delfín de Orsi.

Ese día envió una carta el exintendente y actual titular de la Unasev, Marcelo Metediera, para pedir que no lo “tengan en cuenta” para integrar la próxima dirección departamental. Metediera justificó esa decisión por la “total discrepancia con la conducción política” encabezada por Daniel Diverio.

El jerarca mantuvo varias diferencias con Diverio durante el período, en especial por lo que entendió como una falta de apoyo cuando le tocó asumir como intendente tras la renuncia de Orsi para hacer campaña.

Entre los ruidos estuvo la designación de Marcos Carámbula como coordinador de un espacio del partido a pesar de que en la interna frenteamplista respaldaba a Orsi y no a Cosse, y la proyección de su hijo Matías como posible intendente de Canelones, hecho que quedó descartado cuando los comunistas se plegaron a la candidatura única de Francisco Legnani y el ingeniero agrónomo asumió como número dos del MGAP.