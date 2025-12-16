Médico retén, enfermeras las 24 horas y gimnasio: en audiencia por caso Cecilia Fontana se revelaron "privilegios" de presos de Domingo Arena

Por segunda vez, Ricardo Medina y Antranic Ohannessian no concurrieron a declarar porque el Ministerio no les facilitó vehículos para trasladarse María José Zubillaga

El único procesado por el asesinato de Cecilia Fontana , ocurrido en 1974, el militar Ricardo Zabala volvió a pedir prisión domiciliaria y su planteo fue tema de debate en una audiencia que se celebró este martes. Del acta de la audiencia a la que accedió El Observador quedó claro que las condiciones de reclusión y los cuidados que reciben los presos abarcan: servicio de enfermería las 24 horas, médico de retén permanente, desfibrilador y personal entrenado en cómo usarlo, cobertura de emergencia médica, psicóloga que asiste semanalmente, gimnasio, un espacio para realizar caminatas y televisores.

Ante la jueza Verónica Pena, declararon una psicóloga que asiste semanalmente a brindar atención en Domingo Arena, y el médico de la llamada Unidad 8 del INR. En la audiencia estuvieron la fiscal adjunta de la Delitos de Lesa Humanidad, Mariela Suárez, la defensora de Zabala, Ana Patrone y el abogado denunciante, de la familia Heber, Javier Barrios Bove.

Luego de la audiencia Barrios Bove tuiteó: "Para los que hablan de los viejitos de Domingo Arena", en la audiencia de hoy en el caso Cecilia Fontana de Heber se quedó demostrado que son privados de libertad privilegiados respecto al resto del sistema penitenciario". A continuación enumeró las condiciones en las que están recluidos.

En la audienncia la psicóloga Ana Gómez, quien trabaja en el Ejército dijo que "hace unos años" la “mandaron de apoyo a Domingo Arena” y reveló que concurre "una vez por semana a realizar acompañamiento". Agregó que a Zabala lo empezó a acompañar enseguida que él ingresó. Fue procesado en octubre pasado.

Ante una pregunta de la defensa sobre el estado del paciente, la terapeuta respondió que suele estar “angustiado, tiene poca comunicación con los demás integrante del centro, no está motivado a participar en actividades y te tenido cambios en la conductas de alimentación y en el sueño”. “Cuando está conmigo es mucho llanto y preocupación por la familia”, agregó.

Sin embargo, cuando se le preguntó concretamente si tenía una propensión al suicidio, que había sido uno de los planteos de la defensa para pedir la domiciliaria, lo negó. “En él no he visto ideas de autoeliminación”.

La psicóloga contó que las entrevistas duran alrededor de 50 minutos, aunque aclaró que no lo ve todas las semanas porque tiene otras pacientes a los que atender. Al ser interrogada sobre si mejoraría el ánimo estando en prisión domiciliaria, dijo que sí si estuviera "en contacto con su familia que vive en Maldonado". En caso de que se le otorgue el beneficio que pidió, Zabala ya avisó que cumplirá la medida en ese departamento.

Le consultaron a la psicóloga sobre si recibe atención psiquiátrica y dijo que "necesita más acompañamiento que otros” pero aclaró que no sabe si está concurriendo, ya que “a veces no hay móviles en la unidad”.

El abogado denunciante quiso saber cuáles eran las actividades que tenían para realizar ya que se había referido a ellas, y la psicóloga dijo que "se juntan en el patio a charlar", pero Zabala “se queda en su cuarto y no comparte momentos con los demás".

Luego respondiendo a otra pregunta dijo que "tienen lugares para realizar caminatas, de esparcimiento al aire libre". “Dentro del recinto hay espacios grandes donde los he visto caminar, también hay un gimnasio en la unidad”, contó.

Por su parte, el jefe del servicio sanitario, Alejandro Da Rosa, quien comenzó a trabajar en agosto del año pasado, afirmó que tiene consultas fijas por policlínica y está al teléfono las 24 horas pero hay enfermeras que cubren las 24 horas de guardia y le reportan situaciones de urgencia. Además, informó que el Semm cubre la unidad y algunos pacientes tienen su propia emergencia.

Al ser consultado sobre sus dolencias, el médico dijo que "la patología de base es una cardiopatía isquémica y angor", cuyos síntomas son los del infarto, entre ellos el dolor toráxico. En ese sentido dijo que recibe "controles diarios" y si le dieran domiciliaria, "sería prudente que residiera en un lugar próximo a un centro de salud".

Además toma mediación psiquiátrica por la angustia. “Frente a algún síntoma de que pudiera sufrir infarto", el médico dijo que llaman a la emergencia médica y se comunican con él. Aunque eso no ha sucedido desde que lo atiende, dijo.

"Cuando vemos que hay una enfermería las 24 horas, desfibrilador y usted de guardia las 24 horas ¿eso da más garantías o menos que en su domicilio?”, preguntó Barrios Bove.

“Medicamente daría más garantías si aislamos lo emocional”, respondió el médico.

Los "viejitos" con condiciones" mucho mejores que el resto"

Consultado por El Observador sobre la audiencia y sobre su posteo en el que ironizó sobre "los viejitos de Domingo Arena" en las redes, el abogado Barrios Bove dijo que estos privados de libertad "son personas que cometieron delitos graves, incluso algunos de ellos de lesa humanidad, que han tenido todas las garantías del debido proceso en nuestro país -digo para para los que dicen que es una persecución política- y tienen condiciones mucho mejores que las del resto de los privados de libertad".

El abogado dijo que "llama la atención" en ese contexto la reunión del presidente de la República Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. "¿Qué es? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere tratar de incidir en la forma que los jueces están evaluando o sopesando los informes médicos? Y cuando dice que quiere comentar los informes médicos que se han hecho, justamente los informes médicos del Hospital Militar. No habla de los informes que podrían ser neutrales, que son los que elabora el propio Poder Judicial, que son los del Instituto Técnico Forense", cuestionó y opinó que "se equivocó".

"No estoy corriendo por izquierda ni por derecha, soy un abogado y pertenezco al Partido Nacional, tuve cargos electivos por el Partido Nacional, pero en este caso estoy como abogado y como operador del derecho tengo que pedir que se cumpla la ley. ¿Qué hubiera pasado si cualquier otro presidente, Sanguinetti, Lacalle Herrera, Lacalle Pou, hubieran ido con estas mismas historias a tener la misma charla con el presidente de la Suprema Corte de Justicia? La izquierda habría prendido fuego en la pradera, ¿no?", dijo.

En el mismo sentido, se mostró en contra de los proyectos de ley que se han planteado y proponen prisión domiciliaria para los mayores de 70 años entre ellos los del senador Pedro Bordaberry y del diputado Rodrigo Goñi.

Con respecto a la salud de los militares, el abogado afirmó que "si tienen problemas, ya hoy existen los elementos jurídicos para que el juez, que es quien tiene que resolver, diga fulano de tal puede puede estar en esta prisión en su casa o puede ser trasladado y estar su último tiempo en un hospital".